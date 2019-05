Nová doba! Laššákovej zrušené dotácie rozpútali vojnu na nete: Petícia za ministerku už má viac

Meno ministerka kultúry Ľubice Laššákovej momentálne figuruje v dvoch občianskych petíciách, ku ktorým sa môže verejnosť pripojiť na webe. Okrem petície za jej odvolanie je vytvorená i petícia na jej podporu.

Sme ZA

Signatári podpornej petície vo svojom postoji vyjadrujú názor, že dotačná výzva zameraná na podporu aktivít znevýhodnených skupín obyvateľstva sa nemôže vnímať len optikou záujmov LGBTI komunity, ale v celom rámci ako grantová podpora všetkých skupín so sťaženými životnými podmienkami. Výzvu podanú ministerstvom na podávanie žiadosti o dotácie pre znevýhodnené skupiny vníma autorka ako výzvu zameranú na ľudí, ktorí trpia pohybovým alebo mentálnym hendikepom.

„Ďalej ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, a to hlavne deti a mládež, deti vyrastajúce v málo podnetnom prostredí, starších ľudí, ktorí nenachádzajú pomoc v rodine a skupiny zneužívaných a týraných žien a detí,“ uviedla autorka petície Anna Ducárová. „Za cieľ dotácií poskytovaných na podporu znevýhodnených skupín pokladáme pomoc týmto skupinám pri začlenení sa do spoločnosti a sebaprijatí. Rozširovanie ideológií LGBTI nepokladám za oblasť znevýhodnených skupín,“ zdôraznila v petícii. Doteraz sa k nej pripojilo vyše 11-tisíc osôb.

Sme PROTI

Autorom druhej petície na webe je hudobný skladateľ Martin Burlas, ktorý sa zúčastnil aj včerajšieho protestu s názvom Stojíme pri kultúre: Za odvolanie ministerky kultúry SR na Námestí SNP. Vyše osemtisíc ľudí podporuje petíciu za ministerkino odvolanie pre zasahovanie do odborných procesov a nekompetentnosť. „Keď ministerka Laššáková nastúpila do funkcie, jedna z prvých vecí ktorú spravila, bolo poskytnutie interview v konšpiračných médiách. O niekoľko dní nato svoj postoj poprela a klamala, že to nemyslela tak ako to vyznelo a že je zhrozená, keď vidí svoje slová napísané. Alebo klamala predtým?,“ pripomenul Burlas.

Ministerka už dlhodobo čelí kritike zo strán kultúrnych inštitúcií i samotných hercov. Výsledkom jej reálnych rozhodnutí v úrade je podľa Burlasa alarmujúco málo financií pre príspekové organizácie MK SR. „Napríklad pre SNG, aj pre spomínanú Kunsthalle, napriek verejným prísľubom ministerky. Teraz ministerstvo pod jej vedením realizuje kroky, ktoré v súvislosti s menšinami a menšinovými žánrami kultúry pripomínajú politiku so znakmi fašistickej, resp. klérofašistickej ideológie. Štát a jeho politika sa pozná podľa vzťahu k menšinám,“ uviedol v petícii.

„Od nástupu do svojej funkcie nezískala ministerka Laššáková žiadnu autoritu medzi ľuďmi z kultúry,“ tvrdia autori petície za odvolanie šéfky rezortu. Jej zotrvanie vo funkcii podľa nich sabotuje to, čo by malo byť chápaním podstaty kultúry. „Je najvyšší čas, aby nasledovala svojho českého kolegu, a pochopila, že zotrváva na mieste, na ktoré nemá mentálne ani profesionálne dispozície. Práve teraz potrebujeme na čele rezortu človeka, ktorý chápe kultúru v medzinárodných geopolitických súvislostiach,“ dodali.

Vyše sto ľudí prišlo na zhromaždenie za odvolanie Laššákovej

Na bratislavskom zhromaždení Stojíme pri kultúre, ktorého hlavnou požiadavkou bolo odvolanie Laššákovej, sa zúčastnilo v stredu viac ako sto ľudí. Kultúra podľa nich trpí nezáujmom, neschopnosťou a nekompetentnosťou súčasného vedenia ministerstva a zaslúži si lepšie. MK v reakcii uviedlo, že rešpektuje právo ľudí vyjadriť názor, no uprednostňuje riešenie problémov za rokovacím stolom.

„Udalosti uplynulých mesiacov a dní nás priviedli až na toto námestie, pretože už nevidíme inú cestu, ako kultúre pomôcť. Nechceme pre prostú nekompetentnosť prísť o naše vlastné umelecké, kultúrne a spoločenské hodnoty,“ povedala na Námestí SNP poverená riaditeľka Kunsthalle Bratislava Nina Vrbanová.

Umenie a kultúra sa zanedbáva

Podujatie prišli podporiť osobnosti z rôznych kultúrnych oblastí, nezávislé kultúrne centrá, ako aj študenti a pedagógovia umeleckých škôl. „Umenie a kultúra je dlhodobo zanedbávaným segmentom v našej spoločnosti. Pritom práve umenie a kultúra dokážu účinne bojovať s nacionalizmom a neznášanlivosťou. Vďaka umeniu a kultúre sa stávame lepšími ľuďmi,“ konštatovala vo svojom prejave rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Bohunka Koklesová.

Rečníci pripomenuli aj neschválenie dotácií pre projekty LGBTI združení. „Slovensko si zaslúži ministerku kultúry, ktorá sa nesnaží umlčať pestrosť vlastnej krajiny, keďže práve z nej pramení bohatstvo našej kultúry,“ vyhlásil na pódiu v mene viacerých LGBTI organizácií Roman Samotný, podľa ktorého ministerka sleduje len svoj osobný vkus a nerešpektuje názory odborníkov. MK v tejto súvislosti zopakovalo, že zástupcov niektorých dotknutých organizácií pozvalo na rokovanie, na ktorom je pripravené vyjasniť si všetky sporné body.

Laššákovú v stredu vyzvala na odstúpenie aj opozičná strana SaS. „Nominácia Ľubice Laššákovej na post ministerky kultúry bol omyl od samého začiatku. Ak umelecká verejnosť žiada odvolanie ministerky Laššákovej, strana SaS jej, prirodzene, žiadnu oporu nedá a pridáva sa k tomuto apelu,“ uviedol hovorca strany Róbert Buček.

Rezort kultúry odmieta obvinenia

Keď sa krajine ekonomicky darí, mali by to pocítiť aj kultúrne inštitúcie a všetky cieľové skupiny dotačných programov rezortu kultúry. Myslí si to štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó. Dodáva, že ak je to naopak, potom sa nečuduje, ak budú umelci protestovať. „Pretože im ide o prežitie,“ doplnil. Rigó považuje v demokratickej spoločnosti za úplne bežné a prospešné, aby každý mohol prejaviť svoj názor, pokiaľ to robí kultúrnym spôsobom.

Ministerstvo kultúry malo niektorým svojim príspevkovým organizáciám výrazne okresať rozpočty na takzvané prioritné projekty na tento rok. Radikálne zoškrtanie požadovaných súm sa malo týkať Slovenskej národnej galérie, Kunsthalle, ale i Slovenského národného múzea. Rezort kultúry kategoricky odmietol tvrdenia o krátení rozpočtu svojim príspevkovým organizáciám.

V reakcii na medializované informácie o výrazne nižších čiastkach pre tzv. prioritné projekty príspevkových organizácií rezort upozornil, že tieto prostriedky nie sú nárokovateľnou položkou, ale doplnkom k rozpočtu organizácie. „Žiadny rozpočet sa teda nikomu nekrátil, naopak, zvyšoval sa o sumu na prioritné projekty. Ich financovanie nenahrádza bežnú činnosť jednotlivých podriadených organizácií, nemohlo teda dôjsť ku kráteniu rozpočtu,“ ozrejmila hovorkyňa ministerstva Barbora Palovičová.

