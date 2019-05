Laššáková stopla štátne granty na LGBT projekty: Aktivisti ju vyzvali, aby to vysvetlila!

Podľa iniciatívy ide o osobné rozhodnutie ministerky kultúry Ľubice Laššákovej. Inakosť takisto upozornila, že ministerstvo do budúcnosti podmienky dotácií zmenilo tak, že podpora projektov LGBTI organizácií nebude možná vôbec.

Výzva pre ministerku kultúry

„Ministerstvo kultúry zverejnilo 2. mája nové podmienky dotačného programu pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva. Bez akejkoľvek konzultácie, avizovania či diskusie s dotknutými subjektmi zásadne a brutálne obmedzilo aktivity, ktoré je možné financovať. V budúcnosti tak už nebude možné financovanie nielen všetkých spomínaných aktivít LGBTI organizácií, ale ani väčšiny ostatných organizácií, ktoré boli od roku 2004 financované z tejto výzvy,“ konštatuje Macko v stanovisku, ktoré podpisujú Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava a Divadlo Nomantinels. Ministerku kultúry vyzývajú, aby zdôvodnila svoje konanie, zrušila aktuálnu výzvu a začala rokovať s dotknutými organizáciami o ďalšom fungovaní dotačnej schémy pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Už vyše desaťročie sa LGBTI organizácie uchádzajú o podporu pre svoje kultúrne aktivity z dotačného programu kultúry znevýhodnených skupín na Ministerstve kultúry (MK) SR. Urobili tak aj vo výzve na tento rok, keď žiadalo o podporu osem projektov. Medzi nimi aj Filmový festival inakosti a Dúhový PRIDE Bratislava.

Roky neboli s projektami problémy

„V priebehu apríla 2019 zverejnilo MK výsledky posudzovania dotácií a rozhodlo sa nepodporiť ani jeden z ôsmich projektov organizácií Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava a divadla Nomantinels. Ako dôvod uviedlo nedostatočnú kvalitu a výsledky posúdenia odbornej komisie. Roky neboli s našimi projektmi väčšie problémy a napr. Filmový festival inakosti bol podporovaný z tejto dotačnej schémy každoročne od roku 2008, preto nám prišli zverejnené výsledky a ich odôvodnenie zvláštne,“ uviedol.

Preto si vyžiadali všetky materiály odbornej komisie na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. „Napriek tomu, že MK nám ich opakovane odmietlo sprístupniť v kompletnej podobe, aj z čiastočne sprístupnených dokumentov jasne vyplýva, že odborná komisia navrhla na podporu šesť z ôsmich projektov. Medzi nimi aj Filmový festival inakosti 2019 s navrhovanou podporou 35 000 eur a Dúhový PRIDE Bratislava 2019 s podporou 19 000 eur. Rekordná výška navrhovanej podpory svedčí o vysokej kvalite projektov,” podotkol Macko.

Laššáková by mala byť tolerantnejšia

Strana Sloboda a Solidarita žiada ministerku kultúry, aby prehodnotila svoje rozhodnutie a podporila z verejných zdrojov Filmový festival inakosti tak, ako to robilo ministerstvo kultúry počas uplynulých rokov. „Poslaním filmového festivalu je šíriť poznanie a toleranciu medzi ľuďmi s odlišnou sexuálnou orientáciu. Iba informovanosťou môžeme túto tému zbaviť nevraživosti v radoch väčšinového obyvateľstva, ktorú zneužívajú extrémisti na svoje politické ciele,“ uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS a tímlíderka strany pre osobné slobody Natália Blahová, ktorej sa nepáči, že ministerka Laššáková ruší LGBTI projekty, nielen filmový festival.

Liberáli odhadujú, že pohnútky ministerky Laššákovej nevychádzajú z jej osobného presvedčenia, ale z vypočítavosti, ktorá nakoniec zviedla Smer-SD zo sociálno-demokratickej cesty k oportunizmu a populizmu. „V tejto súvislosti nás prekvapuje, že premiér Peter Pellegrini, ktorý verbálne bojuje proti extrémizmu a má pochopenie pre problémy LGBTI komunity, necháva toto zlé rozhodnutie ministerky Laššákovej bez odozvy,“ poznamenala podpredsedníčka NR SR za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová. „Vyspelá spoločnosť sa nevyznačuje len počtom vyrobených áut, ale aj tým, ako sa správa k menšinám – či už sú národnostné, názorové alebo sexuálne,“ uzavrel poslanec parlamentu a tímlíder SaS pre školstvo Branislav Gröhling.

Dve roviny škandálu

Irena Bihariová z Progresívneho Slovenska takisto tento krok kritizovala. „Predstavte si, že roky realizujete projekty na podporu diverzity a ľudských práv menšín. Pomáhate tým štátu, ktorý sa k takémuto záväzku hlási a ktorý (hoci v skutočnosti častokrát skôr fejkovo) reportuje medzinárodným organizáciám, ako si tento záväzok svedomito plní,“ uviedla s tým, že nebyť činnosti mimovládok, často by do tých odpočtov ani nemal čo vykázať.

Jedna rovina škandálu je podľa Bihariovej samotná formálnoprávna stránka veci. „Ministerka zrejme cielene vytipuje projekty, ktoré napriek odporúčaniu a schváleniu komisie odmietne podporiť. Zhodou náhod, takýto postup zvolí presne voči tým mimovládkam, ktoré Uhríkovci a Slobodné vysielače označujú za „zahraničných agentov,“ napísala Bihariová.

„Druhá škandalózna rovina je tá, že ono to asi až takou zhodou náhod nebude a možno to čítať skôr ako jasný signál nadstavenia voči ľudskoprávnym témam. Môže si časť verejnosti myslieť, ako dobre sa stalo, že "konečne niekto vypiekol s tými zapredanými mimovládkami". O pár rokov to žiaľ môže byť práve táto časť verejnosti, ktorá na oslabenie ľudských práv doplatí najviac a nebudeme mať v krajine nikoho, kto by sa za nich postavil,“ dodala.

Rada Európy vyzvala na zamedzenie diskriminácie LGBTI osôb

Generálny tajomník Rady Európy (RE) Thorbjörn Jagland v stredu vyhlásil, že LGBTI osoby musia byť chránené pred diskrimináciou príslušnými zákonmi aj ich uplatnením v praxi. Vyjadril sa tak pred piatkovým Medzinárodným dňom proti homofóbii a transfóbii. „Nesmie existovať žiadna diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a tento zákaz musí byť jasne vymedzený zákonmi a implementovaný v praxi vo všetkých našich členských štátoch,“ uviedol Jagland v správe pre médiá.

Väčšina členských štátov Rady Európy už zakázala diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie vo svojich právnych predpisoch alebo v osobitných zákonoch upravujúcich zamestnanosť, vzdelávanie, zdravotníctvo, predaj tovarov a služby. Menšia skupina štátov RE priamo zakázala aj diskrimináciu na základe rodovej identity. Jagland v tejto súvislosti nastolil aj otázku lekárskych operácií nevyhnutných na legálne uznanie pohlavia - ide o proces zmeny mena a pohlavia transrodových osôb v úradných dokumentoch a registroch. „Európske štáty musia v tejto oblasti zosúladiť svoje právne predpisy a postupy s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva,“ vysvetlil.

Podľa správy RE požiadavky na povinnú sterilizáciu v procese rodového uznávania ešte sa stále uplatňujú v trinástich členských štátoch vrátane Slovenska. To je podľa Rady Európy v rozpore s rozsudkom Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v spore A.P., Garcon & Nicot proti Francúzsku z roku 2017. Štrasburský súd vtedy rozhodol, že podmienenie legálneho uznávania pohlavia výkonom operácie alebo sterilizačnej liečby predstavuje porušenie práva na rešpektovanie súkromného života. Lekárske operácie sú podľa RE problémom aj pre transrodové osoby. Stereotypizácia a nedostatok povedomia často vedú k lekársky zbytočným zásahom, ktoré porušujú telesnú integritu a práva takýchto osôb.