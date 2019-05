FOTO Ministerka Laššáková je pod tlakom: Odstúpte, vyzvali umelci šéfku rezortu kultúry

Napriek daždivému počasiu pritiahol už na začiatku o 17:00 okolo 200 ľudí. Jeho účastníci vyjadrili nesúhlas s "nekompetentným vedením ministerstva kultúry". Ministerka kultúry Ľubica Laššáková podľa platformy Stojíme pri kultúre, ktorá protest zorganizovala, stratila svojimi viacerými rozhodnutiami dôveru kultúrnej obce. Účastníci protestu žiadajú na čele ministerstva kultúry osobnosť, ktorá bude rešpektovať odborné názory, rešpektovať hlasy kultúrnych inštitúcií a zabezpečí okrem iného medzinárodné a medziodborové rozvíjanie slovenskej kultúry či transparentné rozhodovanie.

Na podujatí vystúpilo viacero známych mien kultúry, napríklad hudobný skladateľ Martin Burlas, herec Martin Huba, rektorka VŠVU Bohunka Koklesová, výtvarník Ján Triaška či raper Vec. Upozornili na to, že ministerstvo podľa nich začína konať až deň pred protestom. Škrty v rozpočtoch kultúrnych inštitúcií sú podľa nich krádežou aj pre budúcnosť kultúry. Pritom umenie je najlepším nástrojom v boji proti extrémizmu a nacionalizmu, prízvukovali. Vedenie MK SR však podľa umelcov týmto poslaniam nerozumie.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Ako medzi mnohými rečníkmi konštatoval herec Martin Huba, kultúra v tejto krajine je cielene zanedbávaná, a prejavuje sa to aj v politike. Ak sa podľa Hubu nájdu v tejto krajine prostriedky na nákup vojenskej techniky, tak má aj na investície do vzdelania a kultúry. Pričom táto investícia sa niekoľkonásobne vráti. Umenie musí nastavovať zrkadlo spoločnosti a ostať slobodné, dodal Huba a vyzval ministerku na odstúpenie.

Ministerstvo kultúry SR v reakcii na protest uviedlo, že "rešpektuje právo ľudí vyjadriť svoj názor, uprednostňuje však konštruktívne riešenia problémov za rokovacím stolom. Aj preto sme pozvali na rokovanie zástupcov niektorých dotknutých organizácií, na ktorom sme pripravení vyjasniť si všetky sporné body". Vyjadrenie MK SR poskytla hovorkyňa rezortu Barbora Palovičová.

Nielen kultúrnu obec pobúrili medializované informácie o škrtoch ministerstva kultúry v prostriedkoch na prioritné projekty jeho príspevkových organizácií, medzi nimi aj kľúčových slovenských múzejných a galerijných inštitúcií – Slovenského národného múzea (SNM) a Slovenskej národnej galérie (SNG), ktorej súčasťou je aj Kunsthalle Bratislava (KHB). V prípade KHB podľa organizátorov protestu "likvidačným znížením rozpočtu dochádza k popretiu verejne deklarovaného prísľubu ministerky o jej osamostatnení a finančnej nezávislosti".

Protestujúcim prekáža tiež, že v rámci dotačného programu MK SR venovaného kultúre znevýhodnených skupín ministerka Laššáková neschválila dotácie dlhoročne fungujúcim a etablovaným organizáciám, pričom organizáciám LGBTI neschválila žiaden z komisiou odporúčaných projektov bez akejkoľvek argumentácie a vysvetlenia.

"Týmito a ďalšími krokmi ako kauza kreatívne centrum - Kunsthalle Bratislava, voľba Rady Fondu na podporu umenia, výber riaditeľa Slovenského národného divadla, rozpočty príspevkových organizácií MK SR ministerka ohrozuje existenciu a prácu kľúčových inštitúcií slovenskej kultúry, vylučuje rozvoj menšinovej kultúry a medzinárodných spoluprác. Svojím konaním ignoruje potreby odbornej verejnosti a polarizuje slovenskú spoločnosť," objasňujú dôvody protestu v tlačovej správe jeho organizátori.

V reakcii na to vznikla minulý týždeň petícia na odvolanie Ľubice Laššákovej. "Petícia za odvolanie ministerky kultúry Laššákovej pre zasahovanie do odborných procesov a nekompetentnosť" získala do dnešného dňa vyše 7 000 podpisov.