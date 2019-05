Lepšia pripravenosť na školu zlepšuje vyhliadky na zvládnutie štúdia, tvrdí Lubyová

"Slovensko má veľmi nízku zaškolenosť detí v predškolskom veku. To znamená, že veľmi málo detí chodí do materských škôl predtým, ako začnú školskú dochádzku, oproti tomu, ako je to v EÚ," skonštatovala šéfka rezortu školstva. V EÚ je priemer takejto zaškolenosti štvorročných detí od začatia povinnej školskej dochádzky takmer 97 percent. "Na Slovensku je to len 76,5 percenta," povedala Lubyová.

Už v dokumente Učiace sa Slovensko sa navrhovalo, aby sa povinná školská dochádzka predĺžila o rok dole a o rok hore, teda zo súčasných desať rokov na 12. "My teraz postupne pristupujeme k tomu, že ju predlžujeme na tej spodnej hranici o rok. To znamená, že deti vo veku päť rokov by mali byť povinne zaškolené v materskej škole predtým, ako prídu do základnej školy," povedala Lubyová.

Šéfka rezortu školstva poznamenala, že táto zmena sa výrazne nedotkne veľkej časti rodičov a ani detí. "Celý režim, na ktorý sú zvyknutí na základnej škole, sa bude aplikovať aj na materskej škole. To znamená, že ak dieťa plnilo povinnú školskú dochádzku na súkromnej základnej škole, rovnako ju bude môcť plniť aj na súkromnej materskej škole. A zároveň, ak niektorý rodič na základe individuálnej žiadosti v odôvodnenom prípade požiadal, aby sa dieťa na základnej škole mohlo vzdelávať doma, veľmi podobne sa to bude dať urobiť aj v materskej škole," vysvetlila ministerka.

"Pre rodičov a deti zásadné zmeny režimu nehrozia. Docielime tým, že zhruba 8000 detí sa nám dostane do školského predprimárneho systému predtým, ako začnú školskú dochádzku. Tým pádom sa naozaj časom zlepšia aj celoslovenské výsledky v rámci testovania PISA," povedala Lubyová. Ako doplnila, zlepší sa aj štart mnohých detí na začiatku školskej kariéry, čím sa im skvalitnia vyhliadky na to, aby úspešne absolvovali ďalšie štúdium.

Podľa novely zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú na májovú schôdzu parlamentu predložili koaliční poslanci Eva Smolíková (SNS), Ľubomír Petrák (Smer-SD) a Péter Vörös (Most-Híd), by malo byť predprimárne vzdelávanie v materských školách pre päťročné deti povinné. Touto právnou úpravou by sa predĺžila povinná školská dochádzka zo súčasných desať rokov na 11, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole by trvala jeden školský rok. Zákon by mal platiť od septembra 2020.​