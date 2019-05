Poslanci predložili parlamentu petíciu: Sú proti zavedeniu povinnej predškolskej dochádzky

"Návrh porušuje princíp subsidiarity a zasahuje do rodičovských práv, ako aj práv detí. Rodičia sú primárnymi vychovávateľmi a im patrí autorita vychovávať deti. A deti majú právo vyrastať a rozvíjať sa vo funkčnej rodine s otcom a matkou a spolu so svojimi súrodencami," uviedol predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa Juraj Šúst. Zmysel štátu podľa neho nie je v tom, aby na seba preberal učiteľské kompetencie a nútil rodičov, aby mu povinne odovzdávali deti pod svoju kuratelu.

Predseda občianskeho združenia Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrik Daniška uviedol, že najprirodzenejšie prostredie pre dieťa je rodina. "Povinné odtŕhanie detí z rodín v predškolskom veku vnímame preto negatívne. Naopak, uvítali by sme zjednodušenie podmienok domáceho vzdelávania, ktoré sú u nás v porovnaní s Českou republikou zbytočne prísne," povedal.

Stanislav Gunčaga z Asociácie otca mamu deťom poznamenal, že mnohým rodičom vyhovuje starať sa o deti doma a všetkým rodičom vyhovuje nechať si niekedy dieťa zo škôlky doma bez sankcií úradov. Žiadajú poslancov NR SR, aby tento návrh zákona odmietli. Signatári petície tvrdia, že návrh zákona berie všetkým rodičom možnosť požiadať o odklad školskej dochádzky. Dodávajú, že zavádza pokuty a priestupky za nechodenie do materskej školy.

Podľa novely zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú na májovú schôdzu parlamentu predložili koaliční poslanci, by malo byť predprimárne vzdelávanie v materských školách pre päťročné deti povinné. Touto právnou úpravou by sa predĺžila povinná školská dochádzka zo súčasných desiatich rokov na 11, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole by trvala jeden školský rok. O téme zavedenia povinnej predškolskej dochádzky v materských školách sa bude ešte diskutovať.

Počas rokovania školského parlamentného výboru to vo štvrtok (9. 5.) uviedol jeho predseda Petrák s tým, že k tejto téme sa uskutoční medzi poslancami, ktorí chcú o tomto rokovať, neformálne stretnutie. Druhým krokom by podľa Petráka mala byť komunikácia s organizáciami, ktoré by sa chceli k návrhu zákona vyjadriť. Zároveň avizoval, že ak by sa naskytli viaceré problémy, navrhovaná účinnosť zákona by sa mohla presunúť zo septembra 2020 na neskôr.