Lubyovej audit dopadol podľa očakávania: Neodhalil medializované pochybenia

Nadácia v prípade stimulov upozornila na viaceré podozrenia a pochybenia. Firmy dostali peniaze zo štátneho rozpočtu na základe hodnotení, v ktorých boli zle spočítané body. „Viaceré z nich neboli zapísané v Registri partnerov verejného sektora a napriek tomu s nimi ministerka školstva Martina Lubyová uzavrela zmluvy, čo je v rozpore so zákonom,“ uvádza v tlačovej správe riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Ako uviedla, audit dopadol podľa očakávania, keďže ministerstvo kontrolovalo samo seba. „Nepriznalo ani nedostatky, ktoré už boli rozsiahlo medializované,” zdôrazňuje Petková. Poukazuje na fakt, že ministerstvo síce priznalo chyby v hodnotiacich hárkoch, ale “hodilo” ich na odborných externých hodnotiteľov a informačný systém. „Body sčítaval manuálne každý hodnotiteľ, čoho dôsledkom v ojedinelých prípadoch zlyhal ľudský faktor,” tvrdí ministerstvo.

Petková však upozorňuje, že ministerstvo navyše zle spočítané body identifikovalo iba v prípadoch firiem NaviDate a Virtual Reality Media. Nadácia Zastavme korupciu však už skôr upozornila, že nesedia ani pri ďalších štyroch firmách (Konštrukta Defence, DB Biotech, SOFTIP a Futurum s.r.o.).

„Ministerský audit vôbec neskúmal, ako sa mohlo stať, že pri troch firmách boli zhodné posudky hodnotiteľov, ktorí mali byť od seba nezávislí a náhodne vyžrebovaní. Kontrola vôbec neriešila porušenie zákona, ktorý jasne hovorí, že zmluvy sa môžu uzatvárať len s firmami zapísanými v registri partnerov verejného sektora. Posudzovala stav v čase, keď trval audit. Niektorí žiadatelia sa do registra zapísali až po tom, čo na protiprávne konanie upozornila Nadácia Zastavme korupciu, ktorá podala v tejto veci podnet pre podozrenie zo spáchania priestupku na Okresnom úrade Bratislava,“ objasnila Petková.

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) by sa preto podľa projektového manažéra Suchého nemal uspokojiť s tým, čo mu ministerstvo poslalo a mal by vykonať vlastný nezávislý audit. Na základe odporúčaní NKÚ by potom podľa neho malo ministerstvo prijať opatrenia a nastaviť spôsob prideľovania miliónov zo štátneho rozpočtu transparentne a spravodlivo. Audit ministerstvu nariadil NKÚ na základe podnetu Nadácie Zastavme korupciu. Dôvodom boli početné pochybenia a podozrenia pri rozdeľovaní 33 miliónov eur na výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu, dodala nadácia.

Ministerstvo školstva pridelilo v decembri minulého roka 33,4 milióna eur 30 firmám na projekty v oblasti výskumu a vývoja. Začiatkom januára upozornil poslanec NR SR Branislav Gröhling za stranu Sloboda a Solidarita, že stimuly dostali aj firmy, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku. Poslanec liberálov poukázal aj na to, že niektoré firmy, ktoré stimuly získali, neboli zapísané v Registri partnerov verejného sektora. Podľa ministerky školstva Martiny Lubyovej sa tieto spoločnosti do registra dodatočne zaregistrovali.