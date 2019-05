Politická aktivita na školy nepatrí, tvrdí Lubyová: Chce vytvoriť kroky na ich zabránenie

BRATISLAVA – Nikto nebráni tomu, aby sa v školách rozvíjalo kritické myslenie, debatovalo sa o občianskej participácii vo verejnom živote, no politická agitácia na školu rozhodne nepatrí. Na piatkovom brífingu to zdôraznila ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). V reakcii na správy o neprípustných politických aktivitách na školách avizovala viacero krokov svojho rezortu, ktorými chce porušeniam zákona zamedziť.

Lubyová informovala o tom, že na ministerstvo prichádza v poslednom období nemálo podnetov priamo od rodičov detí upozorňujúcich na politickú agitáciu v rôznych formách. "Podnety sa týkali napríklad výzvy cez elektronickú žiacku knižku na prejavenie určitého názoru, boli to ale i upozornenia priamo na aktivity politikov, ktorí pod rúškom debaty so študentmi sa de facto pokúšajú o agitáciu a nábor nových voličov, a ešte sa tým chvália na sociálnych sieťach," priznala. "Dostávame tiež informácie o tom, že sa priamo na školách zakladajú politické bunky," doplnila ministerka.

Pripomenula, že takúto činnosť školský zákon jasne zakazuje. "Nie je preto potrebné v tomto smere prijímať novú legislatívu, no fakt, že je zákon obchádzaný, nás núti k tomu, aby sme riaditeľom škôl i zriaďovateľom školských zariadení pripomenuli, čo sa smie a čo nie," skonštatovala ministerka. Avizovala, že rezort rozošle všetkým riaditeľom škôl list s upozornením na riziko porušenia zákona, zdôraznila, že práve riaditelia sú zodpovední za to, čo sa na ich školách deje.

Školám chce ministerstvo zároveň adresovať dotazník s otázkou, či boli kontaktované politickými subjektmi. Do kontroly sa môže zapojiť aj široká verejnosť, ministerstvo zriaďuje špeciálnu mailovú adresu na podnety politikanaskolach@minedu.sk. Lubyová chce iniciovať aj legislatívne opatrenie týkajúce sa priestupkovej zodpovednosti. "Keďže nie je vylúčené, že k nedovoleným politickým agitáciám dochádza aj bez vedomia riaditeľa, respektíve proti vôli riaditeľa, bolo by to možno lepšie riešiť priestupkovou zodpovednosťou príslušnej fyzickej osoby," ozrejmila šéfka školského rezortu.

Lubyová zdôraznila, že školy nemajú zakázané, aby pedagógovia so študentmi debatovali o témach, ktoré sa týkajú politiky a verejného života. "Musí to však byť neutrálnou formou a prostredníctvom predmetov, v rámci ktorých to má zmysel a rozvoj občianskeho uvedomenia umožňujú, ako napríklad občianska náuka, etická výchova či dejepis," upozornila.