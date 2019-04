Voľba kontrolóra vyvolala vášne: Je to jasné! Progresívci a SPOLU v koalícii so Smerom, strany to vylučujú

Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová v reakcii na zvolenie Mariána Miškanina za hlavného kontrolóra Bratislavy zverejnila na sociálnej sieti status. O Miškaninovi hovorí ako o smeráckom nominantovi, zároveň uviedla, že sa ide o „metamorfózu Smeru do nového šatu“. Pripojil sa k nej aj líder hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý uviedol, že by sa nedivil novej koalícii po voľbách. Strana Progresívne Slovensko aj SPOLU však tieto tvrdenia rázne odmietajú.

Problémom sa stalo politické pozadie Miškanina

Poslanci bratislavského mestského zastupiteľstva zvolili minulý týždeň vo štvrtok vo verejnej voľbe Mariána Miškanina za nového mestského kontrolóra. Niektorým poslancom a starostom však prekáža politické pozadie nového kontrolóra. „Nemohla som voliť pána Miškanina za hlavného kontrolóra. Myslím si, že nominant politickej strany Smer-SD nepatrí do tak významnej pozície v Bratislave,“ uviedla v oficiálnej reakcii na jeho zvolenie starostka mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Bratislavčania podľa nej opakovane vo voľbách ukazujú, že strany s červenou minulosťou alebo súčasnosťou si neželajú. „Ak sa prezentuje ako nezávislý kandidát, nie je to pravda. Prekvapuje ma, že teraz zástupcovia Teamu Vallo, Spolu a Progresívneho Slovenska akceptujú vyslanca tejto strany vo veľmi dôležitej pozícií,“ dodala.

Odborné predpoklady prevážili politickú minulosť

Podľa Miškanina je to vecou každého poslanca. Tí ocenili jeho skúsenosti a znalosti. „Je to vec každého poslanca, ako to vníma. Dôležité je, aby na poste hlavného kontrolóra bol človek vzdelaný. Poslanci moje skúsenosti a znalosti dnes ocenili a zvolili ma za hlavného kontrolóra. V súčasnosti nie som v žiadnej politickej strane,“ reagoval na kritiku Miškanin, ktorý bol v roku 2010 v komunálnych voľbách nominantov koalície Smer, HZD, SNS a Strany zelených a pôsobil ako riaditeľ úradu za Milana Ftáčnika.

Zdroj: Facebook/Dana Čahojová

Hovorca bratislavského primátora Peter Bubla uviedol, že výber kontrolóra nie je záležitosťou primátora a ani vedenia mesta. „Úlohou kontrolóra je práve kontrolovať vedenie mesta. Kontrolóra vyberajú a do funkcie ho preto volia poslanci zastupiteľstva,“ povedal pre Topky Bubla s tým, že na Miškaninovi nastala najväčšia zhoda. „Zjavne prevážili odborné predpoklady pred angažovanosťou v mestskej komunálnej politike, ktoré nikto ani v diskusii na zastupiteľstve nespochybňoval. Do funkcie bol zvolený v druhom kole voľby 24 hlasmi z 38 hlasujúcich poslancov, takže nie je ani pravda, že by bol zvolený len poslancami jedného klubu,“ dodal.

Metamorfóza Smeru

Čahojová sa okrem toho vyjadrila aj na sociálnej sieti, kde uviedla, že „Team Vallo“ a Progresívne Slovensko zvolili do funkcie prakticky neodvolateľného kandidáta. „Verejná debata či so Smerom, alebo bez Smeru po parlamentých voľbách naberá nové jasnejšie kontúry. Metamorfóza Smeru(ákov) do nového šatu sa stáva neodškriepiteľnou realitou. Škoda,“ napísala Čahojová na Facebooku.

Zdroj: Facebook/Boris Kollár

Jej status zdieľal aj líder hnutia Boris Kollár. „Po voľbách sa nebudem diviť, keď pôjdu s Ficom do vlády. Už som o tom počul, nechcel som tomu veriť, ale po tomto si začínam uvedomovať, ako to bude nakoniec vyzerať,“ myslí si líder Sme rodina. Ku kritike sa pridal aj neúspešný kandidát Ján Mrva. Podľa neho nie je prekvapením, že „progresívne zastupiteľstvo Bratislavy“ zvolilo za mestského kontrolóra Smeráka. „Bratislavčania, iba sa vyjasnilo, že Progresívne Slovensko a Valloteam sú vlastne SMER a keďže je po voľbách, zvykajme si,“ napísal na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Ján Mrva

PS a SPOLU jasne odmietajú koalíciu so Smerom

Strany Progresívne Slovensko aj SPOLU rázne odmietli akúkoľvek spoluprácu so stranou Smer. „Vždy sme odmietali a vylučovali akúkoľvek spoluprácu so stranou Smer na národnej aj komunálnej úrovni, a naše slovo platí. Líder strany SPOLU a naše poslankyne už raz do vlády so Smerom vstúpiť odmietli. Progresívne Slovensko taktiež spoluprácu verejne odmieta,“ uviedla pre Topky hovorkyňa SPOLU Silvia Hudáčková s tým, že mestskí poslanci mohli vyberať len z kandidátov na túto funkciu, ktorí sa do výberu prihlásili.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

„Vedenie strán PS a SPOLU sa nijak neangažovalo do nominácií a výberu hlavného kontrolóra Bratislavy, pretože sme presvedčení, že to vedeniam strán vôbec neprináleží. Podľa informácií od našich poslancov ich rozhodnutie vzišlo z toho, že pri obmedzenom výbere z kandidátov uprednostnili odbornosť pred komunálnou históriou kandidáta,“ dodal hovorca Progresívneho Slovenska Ľubomír Ondrejkovič.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Miškanin novým hlavným kontrolórom Bratislavy

Marián Miškanin nahradí Petra Šinályho, ktorý na tomto poste pôsobil od roku 2009 a predčasne sa rozhodol vzdať funkcie. Nový kontrolór nastúpi do úradu 1. mája. Na pozíciu hlavného mestského kontrolóra sa prihlásilo celkovo 12 kandidátov, ktorých volili poslanci v dvoch kolách. V prvom kole získal najviac hlasov, 20, riaditeľ Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty Marián Miškanin a druhý v poradí, bývalý starosta mestskej časti Vajnory Ján Mrva, dostal šesť hlasov. V druhom kole zahlasovalo za Mariána Miškanina 24 poslancov a Ján Mrva získal deväť hlasov.

Zdroj: Magistrát mesta Bratislavy

Počas trojminútovej verejnej prezentácie, ktorú absolvoval každý uchádzač, Marián Miškanin uviedol, že ako kontrolór by chcel viac kontrolovať mestské podniky, užšie spolupracovať s magistrátom a nastaviť lepšie procesy pri tvorbe nových projektov. „Moja vízia po zvolení za hlavného kontrolóra je jasná, Ide predovšetkým o kontrolu metských podnikov a zlepšenie jednotlivých procedúr, aby práca kontrolóra bola efektívnejšia,“ povedal po zvolení.

Uchádzači museli podať svoje prihlášku do podateľne magistrátu do 11. apríla. Prihlášky posúdila šesťčlenná komisia zriadená mestským zastupiteľstvom. Medzi hlavné úlohy mestského kontrolóra patrí predovšetkým dohliadať na efektívne používanie mestského majetku a kontrolovať mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie. Zastupiteľstvo volí kontrolóra na šesť rokov.