PRIESKUM Preferencie Smeru klesajú: Most by sa do parlamentu nedostal, koalícia PS a SPOLU rastie

BRATISLAVA - Najnovší prieskum potvrdil pokles preferencií pre najsilnejšiu koaličnú stranu Smer. Stranu SNS by takisto volilo menej voličov a Most-Híd by neprekročil hranicu piatich percent a do parlamentu by sa nedostal. Najväčším skokanom je koalícia strán Progresívne Slovensko a SPOLU, ktorá skončila na druhom mieste. Strana s tretím najvyšším počtom hlasov je ĽS NS Mariana Kotlebu.

Strana Smer-SD, ktorá je v súčasnsoti stále najsilnejšou koaličnou stranou, by podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus získala 19 percent. Na druhom mieste skončila koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU so ziskom niečo vyše 13 percent. Ľudovú stranu Naše Slovensko by volilo 10,5 percent voličov.

Súčasná koalícia by vládu nezostavila

Najnovší prieskum tak opäť ukázal, že súčasná koalícia by už vládu nezostavila. Okrem poklesu preferencií strany Smer, klesli aj preferencie pre stranu SNS. Most-Híd na čele s Bélom Bugárom získal len 4,7 percenta a nedostal by sa tak do parlamentu. Hranicu piatich percent však prekročila strana KDH so ziskom 6,8 percenta.

Zdroj: Focus

Preferencie ostatných opozičných strán sa pohybujú približne v rovnakým číslach, aj keď stranu Sloboda a solidarita by volilo o viac než percento menej ľudí. Za stranou SaS nasleduje hnutie Sme rodina Borisa Kollára so ziskom 9,4 percenta a hnutie OĽaNO so ziskom 9,1 percenta.

Najnovší prieskum

Opozícia by bez hlasov Kotlebovej strany, s ktorou dlhodobo odmietajú spolupracovať, získala 74 mandátov. Prepočet na kreslá v Národnej rade SR: SMER-SD (33), koalícia strán Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia (23), Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (18), SaS (18), Sme rodina – Boris Kollár (17), OĽANO (16), SNS (13), KDH (12).

Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 8.4. – 14.4.2019 prieskum verejnej mienky formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1026 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Respondentom bola položená nasledujúca otázka: „Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?“ 1 14,7% respondentov by nešlo voliť a 14,6% odpovedalo „neviem“.