Sledovanie novinárov je prejavom úplného zúfalstva: Nepomôže im ani ľútosť, tvrdí opozícia

„Najprv je to vyhrážanie, potom sledovanie a celé sa to končí vraždou. Pre nás je to neprijateľné a nepochopiteľné. Vždy sa to končí absolútnou skazou. Trpia obete a budú trpieť aj tí, ktorí sa na tom podieľali. Takéto konanie nikdy nemá víťaza, má len porazených. Pokles Slovenska v rebríčku slobody médií o osem priečok je potom už len logickým dôsledkom takéhoto konania," uviedol tlačový odbor hnutia.

Podľa nezaradeného poslanca a lídra strany SPOLU Miroslava Beblavého informácie o sledovaní novinárov odhaľujú, aké hlboké je na Slovensku prepojenie medzi mafiou, políciou, vládnymi oligarchami a politikmi. „Mafia je zažratá v bezpečnostných zložkách štátu a toto spojenectvo bolo roky pod ochranou najvyšších politických špičiek vládneho Smeru. Slová pohoršenia z úst vládnych politikov po prevalení kauzy zďaleka nestačia. Novinárom nepomôže falošná ľútosť, ale konkrétne činy," dodal Beblavý.

Medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc vydala nový rebríček slobody tlače. Slovensko v ňom zo 180 hodnotených krajín skončilo na 35. mieste. Oproti predchádzajúcemu roku sme si pohoršili o osem miest. „Pred tromi rokmi na konci jednofarebnej vlády Roberta Fica sme boli v slobode tlače na 12. mieste. Odvtedy sme sa hlboko prepadli o 23 miest. Tu sa ukazuje, ako súčasná koalícia stráca zmysel aj pre tie najposvätnejšie európske hodnoty, akou je sloboda slova, a teda aj tlače," uviedla poslankyňa hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a podpredsedníčka výboru NR SR pre kultúru a médiá Natália Milanová. Slobodní a nezávislí novinári sú podľa nej nesmierne dôležití pre zdravý vývoj spoločnosti.

Kauza sledovania novinárov prepukla na jeseň minulého roka, keď bola medializovaná svedecká výpoveď Petra Tótha o tom, že pre Mariana Kočnera vykonával úlohy spojené so získavaním informácií o vybraných novinároch. V súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vyšli najavo aj informácie o lustrovaní novinárov v policajných databázach, vrátane samotného Kuciaka. Polícia v tejto súvislosti vedie samostatné vyšetrovanie.