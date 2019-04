Odborník varuje Kisku pred plánom odštartovať politiku cez Lipšicovu NOVA! Napodobní SDK?

BRATISLAVA - Dosluhujúci prezident Andrej Kiska ohlásil svoju vôľu kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách so samostatnou stranou. Jeho filozofia spájania sa však začína prejavovať. Aktuálnou otázkou na stole je hypotetické spojenie so stranou NOVA, ktorú ešte v roku 2012 založil bývalý minister vnútra a advokát Daniel Lipšic ešte pod názvom Nová väčšina.

Portál Denník N uviedol, že Kiskove prvé kroky pred parlamentnými voľbami môžu smerovať ku strane NOVA, v ktorej figuruje aj Gábor Grendel, no už nie ako predseda. Kiska už v minulosti pre Topky povedal, že je pripravený na filozofiu spájania sa. "Som presvedčený, že sa musíme spájať, pretože nakoniec musíme prevziať moc od strany Smer, ktorý ju má už takmer 12 rokov. V akej forme, kto s kým sa spojí, kedy sa spojí, to je na ďalšie diskusie s predsedami politických strán, ktorí sú hodnotovo orientovaní tak, ako ja," povedal Kiska, ktorý ako hlavný dôvod spájania sa uvádza prevzatie moci od vládnucej strany Smer.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel ​

NOVA ako súčasť Obyčajných ľudí

Strana NOVA sa v parlamente umiestnila po parlamentných voľbách v roku 2012. Súčasťou parlamentu sa stali po boku strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. S tou pred voľbami nadviazali predvolebnú spoluprácu. V parlamente sa pod jej menom reprezentuje Gábor Grendel. Ten sa pre portál Denník N vyjadril, že v hnutí prebieha diskusia o budúcej stratégii pred prichádzajúcimi voľbami.

Gábor Grendel Zdroj: TASR - Martin Baumann

„Hnutie Nova dlhodobo diskutuje o tom, akým spôsobom sa zúčastniť na budúcich parlamentných voľbách, no to je nateraz všetko, čo k tomu môžem povedať,“ uviedol Grendel, ktorý sa po Lipšicovej nehode v septembri 2016 ujal funkcie predsedu hnutia. Vo februári tohto roku však Grendel z postu predsedu strany odišiel pre odlišné predstavy o strategických krokoch v hnutí.

Eurovoľby vynechajú, možné spojenie kvôli advokátovi Lipšicovi

NOVA sa rovnako nezúčastní ani tohtoročných eurovolieb, ktoré pripadajú na 25. mája 2019. Strana pritom o tejto otázke rokovala so stranami Progresívne Slovensko a Spolu. Debata bola o trojkoalícii, no tá nakoniec neprešla.

Na stole je tiež na stole aj otázka, či za spoluprácou strany NOVA s budúcou Kiskovou stranou nie je aj to, že Daniel Lipšic aktuálne zastupuje prezidenta Kisku v spore o údajnom vydieraní jeho osoby predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom ohľadom pozície predsedu na Ústavnom súde.

Kopírovanie krokov a existencia na hrane

Politológ Radoslav Štefančík nachádzal v Kiskových krokoch podobnosti s ostatnými politickými lídrami. "Preberať pôvodne inú stranu, zmeniť následne jej názov, je presne taký istý scenár, ako svojho času urobil Boris Kollár, ako aj Marian Kotleba. Otázne teda je, v čom chce Andrej Kiska ako predseda nového subjektu priniesť novú politickú kultúru, keď postupuje ako obaja uvedení páni," uviedol Štefančík.

Radoslav Štefančík Zdroj: archív autora

Figurovanie strany NOVA v politickom spektre vidí ako nevýrazné. "NOVA reálne neexistuje, z jej webovej stránky sa prakticky nič nedozviete (dokonca ani meno predsedu), v súčasnosti má podobu obchodného artiklu, o ktorý ktosi prejavil záujem. Tak, ak by tu niekto niečo získal, tak je to bývalý predseda strany NOVA Gábor Grendel, ktorému by sa zrejme ušlo novozvolené miesto na kandidátke premenovanej strany Andreja Kisku," pokračoval Štefančík

Politológ si zároveň myslí, že založenie strany by malo prichádzať spolu s podporou občanov. "Pre človeka, ktorý má záujem priniesť nový vietor do plachiet slovenského straníckeho systému, by bolo oveľa lepšie, keby začínal na zelenej lúke," popísal Štefančík. "Doteraz si totiž stranu kúpili tak Boris Kollár, tak Marian Kotleba, ako aj Nora Mojsejová. A dávať Kiskovu stranu na jednu úroveň so stranou košickej podnikateľky teda nie je žiadne terno. Pretože, ak stranu preberáte od niekoho iného, vyhýbate sa povinnosti zbierať podpisy od občanov," myslí si Štefančík.

Zisk regionálnych štruktúr a možná budúca forma SDK

V Kiskovom spájaní sa so stranou NOVA vidí politológ Grigorij Mesežnikov snahu o obsadenie stredopravého spektra. "Ide o podchytenie voličov stredopravej orientácie. Z tých subjektov zatiaľ tento nevykazuje nejaké veľké volebné zisky, ale určité voličstvo tam je. Zatiaľ je tento subjekt (NOVA pozn. red.) de facto súčasťou OĽaNO. Päťpercentnú hranicu by zrejme NOVA samostatne neprekročila," myslí si Mesežnikov.

Grigorij Mesežnikov Zdroj: SITA

Spojením sa so stranou NOVA môže Kiska podľa Mesežnikova získať podporu aj na miestnej úrovni. "Ak regionálne štruktúry hnutia NOVA sú funkčné, môže nová strana Andreja Kisku vďaka spolupráci s nim získať aktivistov aj podporu na miestnej úrovni. Predpokladám ale, že ľudia z tohto subjektu nie sú jedinými predstaviteľmi existujúcich politických strán, ktorých prezident Kiska oslovuje a možno ešte aj osloví," pokračuje politológ Mesežnikov.

Za spájaním môže byť podobný scenár, ako tomu bolo pred dvadsiatimi rokmi. "To spojenie bude mať zmysel, keď bude dosiahnutý kumulatívny efekt pri spájní elektorátov. Výsledkom by mohlo byť to, že bude málo voličov tejto orientácie, ktorí svoje hlasy vhodia pre stranu, ktorá sa do parlamentu nedostane. To znamená, že je to snaha obsadiť tento priestor, ako to bolo v roku 1998 v podobe SDK i keď ide o trochu odlišný kontext udalostí. Vtedy sa však vďaka SDK podarilo dosiahnuť to, že percentá malých strán, ako napríklad Demokratická strana, vtedajšia Strana zelených alebo SDSS, neprepadli," uzavrel Mesežnikov.