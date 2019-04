Sviatky u poslankýň SPOLU: FOTO Petrík pripravuje špecialitu, Macháčková sa drží tradícií

Členka novovzniknutej strany SPOLU Simona Petrík bude tráviť Veľkú noc s rodinou na Liptove a na Spiši. „Ja som z Liptova, manžel zo Spiša, tak to vždy kombinujeme. Pre mňa je dôležité si najmä oddýchnuť a byť s ľuďmi, ktorých mám rada. Takže namiesto umývania okien idem radšej na prechádzku s dcérou,“ uviedla.

Tradície dodržiavame napoly

Tradície dodržiavajú napoly. „Nie som praktizujúca kresťanka, ale manžel je, tak spolu ideme všetci do kostola, ale je to skôr symbolické. S dcérou Zorkou si vyrábame kraslice, zdobíme nimi celý dom. Od mala som zvyknutá skôr na oblievačku, ako na šibačku, ale môj otec aj manžel sú galantní oblievači,“ povedala Petrík.

Zdroj: archív S. P.

Slepá kura na stole

„Neviem, či je to niečo špeciálne oproti iným regiónom, ale u nás sa “oblieva” aj voňavkou alebo parfémom. Potom nám ženám dosť zaujímavo rozvoniava hlava a oblečenie, keď sa takto zmieša niekoľko parfémov,“ opísala poslankyňa. Korbáče zatiaľ nevyrábajú, no v budúcnosti sa tak možno stane.

Zdroj: archív S. P.

„Viem si predstaviť, že so Zorkou si vyrobíme nejaký a potom naoplátku vyšibeme my nášho taťa,“ povedala. V ich jedálničku sa objavuje skôr klasika, no tradične pripravujú aj jednu špecialitu. „Údené, šalát, obložené misy... všetko to nezdravé, ktoré máme tak radi. Robíme však jednu špecialitu k údenému - volá sa “slepá kura”, a je to domáca knedľa varená v kapustnici plnená slaninkou a hríbami. Používa sa napríklad ako príloha k mäsu,“ dodala

Šaty si nestíhame prezliekať

Právnička a poslankyňa strany Katarína Macháčková trávi veľkonočné sviatky každý rok na rodinnej chalupe spolu s deťmi, vnučkou a mamou. „Sú to vzácne dni kedy sa stretneme celá rodina. Veľkonočný pondelok patrí samozrejme návštevám, kedy prídu kúpači spomedzi príbuzných a priateľov,“ opísala sviatky Macháčková.

Zdroj: Archív K. M.

Keďže je je jej rodina veriaca, počas veľkonočných sviatkov dodržiavajú pôst na Veľký piatok a navštevujú kostol na tradičné obrady a veľkonočnú omšu. „Veľkonočný pondelok patrí tradičnej oblievačke, keďže nás je viacej žien nestíhame si spoločne s dcérkou a vnučkou prezliekať šaty. Hlavne s dcérkou dbáme na to, aby sa veľkonočné sviatky niesli v čo najtradičnejšom duchu,“ povedala.

Výzdobu chystáme už niekoľko týždňov

Veľkonočnú výzdobu chystajú už niekoľko týždňov vopred. „Užívame si, že čoraz viac ju vníma aj naša vnučka, na ktorú však ešte musíme dohliadať aby kraslice vydržali pre kúpačov a nepadli za obeť detským hrám,“ uviedla. Macháčkovej sa špeciálne s korbáčom viaže milá tradícia. „Každý rok ho dostávam ako darček od obyvateľa, ktorý mi ho vždy prinesie na úrad. Aj takto mu symbolicky ďakujem a vždy je to pre mňa osobne predzvesť blížiacej sa Veľkej noci,“ opísala tradíciu Macháčková.

„V našej rodine je veľký kuchár môj manžel, čo o ňom vedia všetci naši priatelia a s jedlom sa dokáže naozaj vyhrať. Tradičnou veľkonočnou pochúťkou je jeho vajíčková roláda, ktorá nemôže chýbať na našom stole,“ dodala.