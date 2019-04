Slovenka sa v potravinách dopustila najbežnejšej chyby, ľudia tŕpli v rade, takú príučku nečakali!

BRATISLAVA – Na státie v rade pri pokladni sme si už zvykli. Ak však čakáme dlhšie ako päť minút, stupňuje sa v nás nervozita. Svoje o tom vie Slovenka, ktorá sa stala terčom nepríjemných poznámok po tom, ako ju pokladník upozornil, že jeden z tovarov nemá etiketu. To, čo nasledovalo potom, nikto za ňou nečakal.

Šlo o bežný nákup v potravinách. Poznačila ho však jedna zvláštnosť, o ktorej rozpráva istá Slovenka na sociálnej sieti. „Ja som si to nevšimla. Stane sa to každému,“ spomína žena. Reč je o jednom výrobku, ktorý jej skončil vo vozíku a ktorý jej pokladník nevedel nablokovať, lebo nemal etiketu.

„Pokladník bol milý a hlavne nový. Nesmelý. Šiel po rovnaký tovar, aby to vedel nablokovať. Čo ma udivilo, bola reakcia ľudí za mňou v rade,“ zverila sa. Ľudia na ňu totiž škaredo zazerali a ochkali, že ich zdržuje. „Opakovali to každých desať sekúnd. Ja som, samozrejme, počkala. Nakoniec to zachránila vedúca obchodu a tovar sa dal kúpiť,“ opisuje žena.

Teraz jej v hlave behajú myšlienky, s ktorými sa zdôverila vo svojom príspevku. „Mala som skutočne odísť a tovar nechať tak? Utekať do iného obchodu? Lebo som zdržovala? Alebo som spravila dobre, že som si na vybraný tovar počkala? Šlo asi o päť minút,“ pokračuje.

Žena sa nakoniec ľuďom rozhodla udeliť príučku. A to tak, že kým zadala pin kód a zbalila si nákup do tašky, uplynulo ďalších päť minút. „Nákup som nakladala jemne a pomaly. Nech vidia rozdiel, ak sa zdržuje reálne. Aj som to hlasno vyslovila: „Tak, až teraz zdržujem JA,“ uviedla s tým, že potom sa slušne rozlúčila a s úsmevom na perách zaželala pekný deň. „Neuveríte, ostali ticho. Čo myslíte, pochopili?“ pýta sa Slovenka.