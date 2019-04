Boj o voličov extrému pokračuje: Kotleba sa obul do Blahu, ten napísal status

Začalo to videom, ktoré zverejnil Marian Kotleba, predseda strany Ľudová strana Naše Slovensko, o ktorej rozpustení bude rozhodovať 9. apríla Najvyšší súd. Kotleba v ňom tvrdí, že Blaha svojím hlasovaním zabránil zverejneniu zmluvy o vojenskej spolupráci so Spojenými štátmi americkými.

"Dnes sa na Výbore NR SR pre Európske záležitosti hlasovalo o tom, aby Lajčák zverejnil zmluvu o vojenskej spolupráci, ktorú potajme pripravuje s Američanmi. Minister obrany potvrdil, že cieľom tejto zmluvy má byť rozmiestnenie americkej armády na Slovensku. Kvôli poslancovi Blahovi však neprešlo hlasovanie o zverejnení tejto zmluvy," napísal k rozhorčenému videu podpredseda ĽSNS Milan Uhrík.

Poslanca Blahu toto video nenechalo chladným a voči tvrdeniam Kotlebu sa ohradil v rozsiahlom statuse. "Fíha, Kotleba na mňa hlúpučko zaútočil vo svojom videjku. Ohľadom hlasovania na dnešnom eurovýbore. Rokovali sme o dohode s USA. A ja som vraj zradil," kontroval mu Blaha. Poslanec tvrdí, že to bol práve on, čo dotlačil Gajdoša, aby zmluvu sám zverejenil a on bol jediným, kto diskusiu viedol.

Týmto svojím statusom však zrejme stratil viacerých fanúšikov. U Blahu sa totiž stretávajú rôzni odporcovia systému a hrdí národniari, ktorí inklinujú k extrémizmu. Poslanec si týchto ľudí pohnevala aj vyjadrením "Kotleba zarezal Harabina".

Avšak nestratil len Blaha, ale aj Kotleba, ktorý si zase pohneval fanúšikov Blahu a Harabina. Zdá sa teda, že boj o voličov extrému je v plnom prúde.