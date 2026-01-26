Desivá správa z Ázie: Šíri sa tam smrtiaci vírus! Neexituje naň liek

NAÍ DILLÍ - Indické úrady sprísňujú opatrenia po potvrdení viacerých prípadov nákazy nebezpečným vírusom Nipah. Patogén, ktorý nemá vakcínu ani účinnú liečbu, patrí medzi najrizikovejšie na svete a vedci varujú pred možným šírením medzi ľuďmi.
Karantény a obavy z nekontrolovaného šírenia
India reaguje rýchlymi krokmi po tom, čo sa v štáte Západné Bengálsko potvrdilo päť prípadov nákazy vírusom Nipah. Medzi infikovanými sú aj zdravotnícki pracovníci, čo vyvolalo obavy z možného prenosu v nemocničnom prostredí.
Ako informoval britský denník The Independent, desiatky ľudí skončili v domácej karanténe a ďalší podliehajú epidemiologickému dohľadu. Úrady sa snažia zabrániť prudkému rozšíreniu vírusu v husto obývanom regióne na východe krajiny.
Testovanie desiatok ľudí
Zdravotníci doteraz otestovali približne 180 osôb. Dvadsiatim z nich nariadili povinnú karanténu pre vysokorizikový kontakt. „Všetci sú zatiaľ bez príznakov a testy vyšli negatívne. Opakované testovanie prebehne po skončení 21-dňovej karantény,“ uviedol pre denník The Telegraph riaditeľ regionálneho zdravotného odboru Narayan Swaroop Nigam.
Dve zdravotné sestry ako varovný signál
Mimoriadnu pozornosť vyvolal prípad dvoch zdravotných sestier pracujúcich v súkromnej nemocnici približne 25 kilometrov od mesta Kalkata. Práve ich infekcia posilnila obavy, že sa vírus mohol šíriť nepozorovane.
„Najpravdepodobnejším zdrojom nákazy bol pacient, ktorý nemocnicu navštívil skôr. Považujeme ho za pacienta nula a vyšetrovanie pokračuje,“ citoval Telegraph anonymný zdroj zapojený do trasovania kontaktov.
Rýchly priebeh a kritický stav
Sestry boli v službe koncom decembra a už začiatkom januára sa u nich objavili vysoké horúčky a problémy s dýchaním. Po zhoršení zdravotného stavu ich previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti. Predbežné zistenia naznačujú, že sa nakazili pri ošetrovaní pacienta s ťažkými respiračnými ťažkosťami, ktorý zomrel ešte pred vykonaním testov.
Jedna zo sestier je podľa dostupných informácií v kritickom stave a nachádza sa v kóme.
Úrady varujú verejnosť
Indické ministerstvo zdravotníctva už zverejnilo informačné materiály s odporúčaniami, ako znížiť riziko nákazy. Obyvatelia majú chrániť potraviny pred kontaktom s kaloňmi a vyhýbať sa miestam, kde by s nimi mohli prísť do styku, napríklad jaskyniam či opusteným budovám.
Jeden z najnebezpečnejších vírusov sveta
Vírus Nipah patrí medzi najzávažnejšie známe patogény. Svetová zdravotnícka organizácia World Health Organization ho radí medzi vysoko rizikové vírusy bez dostupnej vakcíny či účinnej liečby.
Podľa amerických Centers for Disease Control and Prevention sa inkubačná doba pohybuje od troch do 14 dní, v niektorých prípadoch až 18 dní. Medzi prvé príznaky patria horúčka, bolesti hlavy a dýchacie ťažkosti.
Vysoká úmrtnosť a neurologické komplikácie
U časti pacientov dochádza k zápalu alebo opuchu mozgu, čo sa prejavuje zmätenosťou, únavou či záchvatmi. Po nástupe týchto symptómov môžu nakazení upadnúť do kómy už v priebehu 24 až 48 hodín. Úmrtnosť sa podľa údajov CDC pohybuje medzi 40 a 70 percentami.
Vírus známy už desaťročia
Nipah bol prvýkrát identifikovaný v roku 1999 v Malajzii a Singapure. Epidémia vtedy zasiahla najmä chovy ošípaných, pričom sa nakazilo približne 300 ľudí a viac než stovka z nich zomrela. Vírus sa pôvodne preniesol z kaloňov na prasatá a následne na ľudí, ktorí s nimi pracovali.
Prenos je možný aj pri kontakte s kontaminovaným ovocím či tekutinami, napríklad so surovou datľovou šťavou, ktorá je v niektorých častiach Ázie bežne konzumovaná.