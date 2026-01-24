Sobota24. január 2026, meniny má Timotej, Timon, Tímea, zajtra Gejza

Posledná komunikácia Moniky (†31) so snúbencom bola 6 minút pred nehodou: Toto viem potvrdiť!

Monika Jákliová (†31) sa 3 mesiace pred tragickou nehodou zasnúbila. Zobraziť galériu (36)
Monika Jákliová (†31) sa 3 mesiace pred tragickou nehodou zasnúbila. (Zdroj: Facebook)
BRATISLAVA – Hrozná tragédia Jákliovej vzbudzuje veľa otáznikov a špekulácií o tom, čo a ako sa vlastne stalo. Polícia nehodu intenzívne vyšetruje, odpovede zatiaľ nie sú kompletné. Najväčšiu bolesť zo straty prežíva jej rodina a najbližší.

Čo predchádzalo nehode, pri ktorej zahynula mama 3-ročnej dcérky Monika Jákliová (†31), zatiaľ nie je jasné. Podľa medializovaných informácií pred ňou došlo medzi partnermi k prudkej hádke, po ktorej Monika sadla do auta a dupla na plyn. Tachometer mal ukazovať rýchlosť okolo 180 km/h. Na jednom úseku rýchlosť nezvládla, zišla z cesty a narazila do stromu. Fatálnu haváriu napriek snahe záchranárov neprežila.

Bleskovou rýchlosťou sa však na mieste nehody ocitol aj snúbenec Roderik. Upozorniť na miesto tragédie ho mala aplikácia. „Prepáčte, ale nebudem sa vyjadrovať. Úplnú pravdu o nehode vie iba moja zosnulá snúbenica a časť aj ja, čo sa mohlo stať. Toľko viem potvrdiť, že bola na ceste ku mne do Komárna, kde sme spolu bývali a naša posledná komunikácia bola 6 min. pred nehodou,“ povedal pre denník Plus JEDEN Deň Roderik - snúbenec zosnulej Jákliovej, o ktorom sa šíri tvrdenie, že ho viac než zdravotný stav snúbenice zaujímalo, kde sa nachádza Monikin telefón. Známe sú aj neoficiálne výsledky pitvy, podľa ktorých mala byť Monika v čase jazdy pod vplyvom omamných látok.

Expartner Gábor Borároš sa v rozhovore pre Nový čas vyjadril, ako sa on dozvedel o nehode. „Najprv ma kontaktovala Mónikina kamarátka, Szandi a spýtala sa, či viem, čo sa stalo. Odpovedal som, že nič neviem – práve som sa zobudil, pretože som musel odviesť našu dcéru Zoru do škôlky. O chvíľu neskôr mi volal brat, ktorý pracuje v Dunajskej Strede ako hasič,“ povedal.


Zároveň prejavil nepochopenie v súvislosti s nezrovnalosťami ohľadom priebehu nehody. „Takmer každý veril, že sa incident stal v smere z Veľkého Medera smerom na Dolný Štál. Naopak, tí, ktorí boli skutočne na mieste, poznajú daný úsek cesty a videli stopy na vlastné oči – vrátane mňa, keď som šiel miesto skontrolovať – presne vedia, že sa to nestalo takto.“ Nehoda sa podľa neho neudiala zo smeru Komárno na Dunajskú Stredu, ale smerom späť. „Napriek tomu je na viacerých miestach udalosť popísaná úplne inak, čo je pre mňa zvláštne,“ povedal.
 

Najviac zronená je Monikina mama, ktorá na sociálnej sieti zverejnila smutné slová. „Moje drahé dievčatko, budeš mi navždy chýbať. Nikdy nezabudnem na tvoj úsmev, na to, aká dobrá matka si bola, a na tie mnohé rozhovory, ktoré sme spolu viedli. Verím, že nad nami bdieš z neba, ale aj nad tvojou malou dcérkou Zorou, v ktorej žiješ ďalej. Nech ťa strážia anjeli!“


Monika Jakliová s mamou
Zobraziť galériu (36)
Monika Jakliová s mamou  (Zdroj: Instagram/Monika Jakliová)

