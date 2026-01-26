Gabika Dzuríková hrá v Sľube harpyu: V čom je rovnaká so svojou postavou?!

BRATISLAVA - Je prísna a intriguje, ale diváci ju zbožňujú! Gabika Dzuríková hrá v seriáli Sľub pani zástupkyňu Hanúskovú, zarytú komunistku podriadenú režimu. Ale hrá ju tak dobre, že diváci si ju obľúbili. A herečka aj vie, prečo.
Herečka Gabika Dzuríková mieri na filmové plátna v novej komédii Braňa Mišíka s názvom Šviháci, kde stvárni riaditeľku kúpeľného hotela. Rovnako si však užíva aj účinkovanie v seriáli Sľub, kde stvárňuje zástupkyňu riaditeľa školy. Zdena Hanúsková, ktorú Gabika hrá naozaj bravúrne, je prísna učiteľka ruštiny, zarytá komunistka a najmä poriadna intrigánka. „Tak je to super napísané, že normálne sa teším z tejto mojej Zdenky,“ prezrádza a s úsmevom na tvári vysvetľuje aj dôvod. „Ja by som sa unudila v úlohe princeznej… Ako keby tá dobrá postava bola nudná, je to určené - ty si dobrá, ty si pekná, ty budeš konať dobro… ale tu čakáte, čím vás tá postava ešte prekvapí. A keď si myslíte, že už je to uzavreté, tak bam! A zrazu to príde!“
A presne takto dobre napísané charakterové postavy ľudia nenávidia a milujú zároveň. V zákulisí počas nakrúcania to vraj bolo podobné. „Je to veľmi zvláštne, aj decká u nás v Sľube… ja na nich kričím, ja na nich revem a oni sa najprv zľaknú a potom: čau Gabi,“ odhaľuje atmosféru na nakrúcaní so smiechom Dzuríková.
A keď už sme pri škole, herečka priznala, že každý z nás mal v školských časoch svoju Hanúskovú. Len ako dieťa nevedel mnohé veci vyhodnotiť a uvedomiť si, že aj to "zlo je na niečo dobré". „Ako dieťa si neuvedomujete, čo je za tým, prečo sa tá žena tak chová… a preto sú tie zlé postavy pre mňa príjemnejšie v zmysle hrania, lebo nie je všetko čierno-biele.“
Gabike rola Zdeny Hanúskovej doslova sadla, no ruka v ruke s nakrúcaním idú aj hodiny strávené v maskérni. Zmeniť sa na "socialistickú ženu" zaberie dosť veľa času, no herečke to vraj neprekáža. Prezradila, čo si počas hodín strávených v maskérni dokáže užiť...
