Konflikt Blahu s ESETom naberá na obrátkach: Firme došla trpezlivosť, predžalobná výzva!

BRATISLAVA - Predseda výboru pre európske záležitosti a poslanec národnej rady za stranu Smer-SD Ľuboš Blaha na svojom profile na sociálnej sieti v posledom čase zdieľa kritizujúce videá na adresu firmy ESET. Spoločnosť na tieto videá doteraz nijako zvlášť nereagovala. Až teraz prichádza zásadný krok, a to priamo z radov firmy.

Portál Omediach.com prichádza s informáciou, že spoločnosť sa rozhodla poslancovi zaslať predžalobnú výzvu. Predmetným problémom sú práve početné videá, podľa ktorých Blaha na firmu verbálne útočí. Majiteľov spoločnosti zároveň dlhodobo označuje za oligarchov. Tí podľa neho navyše vlastnia viaceré médiá a ovplyvňujú chod politického života na Slovensku.

Poslanec Blaha je dlhodobo známy tým, že kritické komentáre pod jeho príspevkami na sociálnej sieti podliehajú pravidelnému mazaniu. Medzi komentármi, ktoré boli takýmto spôsobom vymazané, patria aj príspevky spomínanej firmy ESET. "Vyzývajú ma, aby som sa zdržal ďalších vyjadrení, aby som ich prestal kritizovať, aby som vymazal všetko, čo som doteraz napísal či natočil a aby som sa im verejne ospravedlnil. Inými slovami, firma ESET sa ma snaží umlčať," uviedol Blaha na sociálnej sieti.

Konflikt sa vyostruje, slová o partii ITčkárov

O tom, že konflikt má našliapnuté na právnu dohru, svedčí aj najnovší krok spoločností, ktorá sa rozhodla konať. „Spoločnosť ESET môže potvrdiť, že pánovi Ľubošovi Blahovi bola doručená predžalobná výzva, ktorá súvisí s jeho nepravdivými a nepodloženými výrokmi na adresu spoločnosti ESET počas uplynulých týždňov. Ide o štandardný postup a súčasť právnych krokov, ktoré sme podnikli s cieľom ochrániť dobré meno spoločnosti ESET,“ uviedla v reakcii pre Omediach.com spoločnosť ESET.

Blaha vo videách okrem iného tvrdí, že ESET je napojený na americkú CIA, spája ju s Denníkom N a taktiež tvrdí, že platí viacerých politikov. "To, čo robím ja, je úplne normálna spoločenská kritika toho, že sa vy angažujete v politike. Vy už nie ste obyčajná firma, vy už nie ste partia ITčkárov. Vy financujete liberálne médiá, liberálnych politikov a liberálne mimovládky. To znamená, že ste osoby vo verejnom záujme, my vás môžeme kritizovať," hovorí ďalej Blaha na adresu ESET-u.

Šírenie neprávd a sloboda prejavu

„Plne rešpektujeme, že sprostredkúvať verejnosti svoje názory a komentovať aktuálne spoločenské dianie je realizáciou ústavou garantovaného práva na slobodu prejavu každého občana. Právna analýza príspevkov p. Blahu na sociálnych sieťach však ukázala, že cieľom príspevkov nie je objektívne informovať či vecne kritizovať aktuálne udalosti. Naopak, cieľom príspevkov sú bezdôvodné a ničím nepodložené verbálne útoky na spoločnosť ESET a jej predstaviteľov. Šírenie neprávd a dezinformácií nemá so slobodou prejavu nič spoločné,“ napísal v reakcii ESET.

ESET avizoval, že sa bude právne brániť. „Spoločnosť ESET vždy rešpektovala a rešpektuje právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, ako aj vysoké etické a morálne štandardy. Je globálnym lídrom v odvetví kybernetickej bezpečnosti a výnimočným príkladom úspechu slovenskej firmy vo svete. Preto sa voči nepravdivým výrokom p. Blahu, ale v budúcnosti aj kohokoľvek iného budeme brániť dostupnými právnymi prostriedkami,“ napísala spoločnosť.