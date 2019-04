Spochybňovanie slovenskej zahraničnej politiky je nezodpovedné, povedal Lajčák

BRATISLAVA - Spochybňovanie hodnotového a politického ukotvenia Slovenska činmi alebo rétorikou je nezodpovedné zahrávanie sa s budúcnosťou krajiny. Na Hodnotiacej konferencii zahraničnej a európskej politiky SR na pôde rezortu diplomacie to zdôraznil jeho šéf Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).

"V dynamickom a meniacom sa prostredí musí SR stavať na partnerstvách v EÚ a NATO. V tomto období nie je absolútne žiadny priestor na experimentovanie s neudržateľnými alternatívami," myslí si minister, ktorý zároveň poukázal na negatívny posun v tejto oblasti. "Kým minulý rok sme hovorili o mnohých výzvach, necítili sme potrebu diskutovať o tom, či ešte máme zahraničnopolitický konsenzus. Dnes tomu máme venovaný celý blok," priznal.

Nepriaznivé trendy, ktoré dominovali diskusii na predošlej konferencii podľa Lajčáka zosilneli. Spomenul napríklad rastúce múry, dezinformácie, extrémizmus a zmätočné diskusie o budúcnosti Európy. Ako obrovský problém tiež vníma, že systém multilateralizmu začína mať trhliny. Upozornil na posilňovanie nových hráčov, ktorí nemajú úctu k pravidlám multilateralizmu a obnovenie súperenia mocností.

To podľa šéfa slovenskej diplomacie smeruje k multipolarite a multicentrizmu. Pripomenul, že multipolarita tiež znamená vytváranie sfér vplyvu, čo je pre Slovensko zlé. "Vieme, aké je to žiť v priesečníku geopolitických záujmov a dennodenne na to doplácať," poznamenal. Apeloval preto na zachovanie efektívneho multilateralizmu.