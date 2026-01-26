Nvotová 2 týždne po mastektómii: Fajčiť NEPRESTANE... Začala chodiť na psychoterapie!

BRATISLAVA - Speváčka a herečka Dorota Nvotová (43) si prechádza mimoriadne náročným životným obdobím. Krátko po Novom roku odhalila, že bojuje s rakovinou prsníka a podstúpila mastektómiu. Uplynulo niečo vyše 2 týždňov a svojim sledovateľom sa prihovorila opäť. Začala vraj chodiť na psychoterapie a... Odmieta prestať fajčiť!
Dorota Nvotová v prvých dňoch nového roka odhalila veľké trápenie. „Mám rakovinu. Znie to strašne. Neviem si na to vôbec zvyknúť,“ priznala a hneď na druhý deň podstúpila operáciu. Robili jej mastektómiu, teda odstránenie celej prsnej žľazy. Speváčka tiež odhalila že chorobu lekári, našťastie, podchytili v počiatočnom štádiu. Od zákroku uplynulo niečo vyše 2 týždňov a Dorota sa svojim sledovateľom opäť prihovorila.
„Moje týždne po... Svet sa nezastavil, ide ďalej. Zem sa točí, ľudia pracujú, ubližujú si, tešia sa, v nedeľu pozerajú politické diskusie a všetko ide v rovnakom tempe. Akurát ja som zastala. So statickou optikou to všetko vyzerá rýchlejšie. Až teraz si plne uvedomujem, že toto musí byť optika tisícok žien, ktoré sa ročne dozvedia o diagnóze, akú mám ja. 3000 žien len na Slovensku. A ďalších tisícok žien s inou onko diangózou,“ zamyslela sa Nvotová.
„Svet vo vašom zornom poli skrátka zastane, zmení svoju štruktúru, cez slzy ho zavše nevidno a ak ho aj vidno, každá molekula vzduchu je zrazu iná. Tiež má rakovinu. Chcete to predýchať, ale vzduch je toxický, chcete to zajesť, ale všade sú mikroplasty, všetko, celý život a svet zrazu spôsobuje rakovinu,“ pokračovala s tým, že aj by sa niekomu zdôverila, ale nechce byť toxická...
„Ale okrem toho sa nemám zle. Som prvýkrát v živote na PN, čo mi umožňuje mať režim - to som tiež nikdy nemala. Dvakrát denne vychádzky. Tie bývajú do obchodu, do lekárne, do kaviarne, do lesa, na centrálu. Nič pracovné. Divný pocit. Možno ten hluk, čo už dva týždne počujem v hlave, je vlastne nejaké hlasné ticho. Častejšie varím a snažím sa rozhýbať súvisiacu ruku. Stále to ešte bolí, nič moc na to nezaberá a netúžim po inom, len si ľahnúť po vyše dvoch týždňoch aj na ľavý bok,“ uviedla.
Podarilo sa jej dokonca znížiť počet cigariet, ktoré denne vyfajčí. No napriek vážnej diagnóze - vlastne najmä kvôli nej - sa svojej neresti vzdať úplne nechce.