Januárový PRIESKUM je tu: SaS šokujúco zvrátila TREND! Prvýkrát od volieb preskočila 3 strany, PS pomaly padá

BRATISLAVA - Po dlhšom čase sa vracajú prieskumy verejnej mienky, ktoré poriadne zatrasú politickými náladami. Preferencie skáču nahor a nadol, no len v dvoch prípadoch sa dá hovoriť o významnom raste. Niekoľkomesačný líder už začína strácať na sile a posledné čísla svedčia, že rast zaznamenali Republika a Sloboda a Solidarita.
archívne video
Aktuálne výsledky prieskumu verejnej mienky priniesla agentúra Ipsos pre Denník N. Ak by sa voľby konali v januári 2026, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 20,5 percenta hlasov, nasledoval by Smer-SSD so 17,6 percentami. Tretie miesto si už zastabilizovala mimoparlamentná Republika so ziskom 12,3 percenta hlasov a ide tak o jej ďalší nárast.
Na štvrtom mieste sa prekvapivo ocitla Sloboda a Solidarita, pričom SaSkári nabrali na sile 8,4 percenta hlasov. Predbehli tak Hnutie Slovensko, ktoré má len o desatinu hlasov menej. Koaličný partner Smeru Hlas-SD sa ocitol až na šiestom mieste so 7,3 percentami podpory a za ním je ešte KDH so 6,8 percentami a poslední parlamentní Demokrati s 5,2 percentami podpory.
Mimo parlamentu by skončila maďarská Aliancia s 3,5 percentami, Sme rodina s 2,4 percentami, ktorá by tak bola zarovno s koaličnou Slovenskou národnou stranou (SNS).