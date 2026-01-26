Tragická nehoda v Košiciach: Vodič zrazil chodca priamo na priechode! Z nemocnice prišli najhoršie správy

KOŠICE - Tragický záver víkendu v Košiciach. Vodič osobného auta zrazil priamo na priechode chodca, ktorý bol so zraneniami prevezený do nemocnice. Žiaľ, odtiaľ prišli dnes ráno tie najhoršie správy. Prípad už rieši polícia.
"Podľa doterajších zistení vodič osobného motorového vozidla zn. Renault, ktorý včera (25. 1.) krátko pred 18:30 hod. viedol vozidlo po ceste I/16 v smere od Šace do mesta Košice, nedal prednosť chodcovi na riadne označenom, neriadenom priechode pre chodcov a do chodca narazil," uviedla polícia.
Chodec bol z miesta dopravnej nehody v život ohrozujúcom stave prevezený do nemocnice. dnes ráno však prišli smutné správy, chodec svojim zraneniam podľahol.
"Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom, bol mu zadržaný vodičský preukaz a zakázaná ďalšia jazda. To, či bol chodec pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, určí odobratý biologický materiál," informuje polícia.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Košiciach už začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. "Opätovne vyzývame vodičov aj chodcov k maximálnej opatrnosti a rešpektovaniu pravidiel cestnej premávky, najmä v blízkosti priechodov pre chodcov," dodali.