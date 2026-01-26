TOTO je nový James Bond?! Agenta 007 vraj stvárni tento sexi herec!

LOS ANGELES - Toto má byť nový James Bond?! Meno tohto herca čoraz častejšie zaznieva v zákulisí pripravovaného bondovského filmu. Špekulácie naberajú na sile!
Bude mať James Bond nového predstaviteľa? To sa zrejme oficiálne dozvieme onedlho. No podľa zákulisných informácii by túto rolu mohol získať slávny herec Jacob Elordi. Ako uvádza portál geo.tv, 28-ročný austrálsky herec sa vraj stretol s režisérom Denisom Villeneuveom, ako aj s producentmi zo spoločností Amazon a MGM.
Diskusie sú zatiaľ v rannom štádiu, no filmové štúdiá údajne uvažujú o mladšom predstaviteľovi ikonického agenta 007. Elordi sa zviditeľnil vďaka seriálu Eufória. Ak budú rokovania pokračovať priaznivo, ešte v priebehu tohto roka by mohol absolvovať kamerové skúšky, vrátane akčných scén a skúšky typického bondovského smokingu.
Podľa neoficiálnych informácií by nový film zo série James Bond mal zachytávať Bondove mladšie obdobie, čo by Elordimu vekovo aj typovo vyhovovalo. Reakcie fanúšikov sú rozporuplné – časť Elordiho v úlohe víta, iní pochybujú, či je pre legendárneho agenta tou správnou voľbou. Oficiálne rozhodnutie by malo padnúť už tento rok, pričom samotné nakrúcanie sa plánuje na rok 2027.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%