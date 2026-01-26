Extrémista Bombic opäť na súde: PRVÉ FOTO po mesiacoch vo väzbe, TÍTO ho prišli podporiť!

PEZINOK - Pondelok 26. januára je v znamení rozbehu viacerých súdnych pojednávaní na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku. Jedným z nich je aj ostro sledovaný prípad z extrémizmu obžalovaného Daniela Bombica. Ten sa previnil až do tej miery, že kým donedávna kráčal po slobode s náramkom na nohe, v dnes už je niekoľko mesiacov za mrežami vo väzbe. Bombicovi však prišlo poskytnúť svoju podporu niekoľko mediálne známych osobností z politického a verejného života.
VIDEO Príchod Daniela Bombica pred súd:
Aktualizované 10:01
Advokát Daniela Bombica David Lindtner mal podľa Denníka N námietky voči prítomnosti niektorých novinárov v sieni a požiadal o ich vylúčenie. Prokurátor Michal Stanislav na niečo také však nevidel dôvod. Sudkyňa potom pojednávanie pozastavila a následne rozhodla, že na vylúčenie neboli splnené podmienky.
Práve v pondelok 26. januára sa začalo pojednávanie s Bombicom, ktorý je obžalovaný z extrémistickej trestnej činnosti. Pojednávania sa budú konať aj 29. a 30. januára.
Špecializovaný trestný súd rozhodol: Bombic zostáva naďalej vo väzbe! O sťažnosti rozhodne Najvyšší súd
Podpora Bombica vo forme europoslankyne či politikov
Bombica na súd prišli podporiť také mená ako europoslankyňa Smeru-SSD Judita Laššáková, šéf strany Právo na pravdu Zoroslav Kollár, exminister spravodlivosti Štefan Harabin či nedávno z väzenia prepustený Marián Magát, ktorý sa angažoval aj ako kandidát za ĽSNS Mariana Kotlebu. Aj ten si odsedel niekoľko rokov vo forme trestu za extrémistickú činnosť.
Len počas konca minulého roka zamietol Najvyšší súd SR sťažnosť Bombica proti uzneseniu ŠTS o prijatí obžaloby prokurátora Generálnej prokuratúry SR. Tiež bola zamietnutá aj jeho sťažnosť proti uzneseniu ŠTS o zamietnutí žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu.
Kto je Daniel Bombic a z čoho je obvinený?
Daniel Bombic (známy aj pod prezývkou Danny Kollár) je slovenský internetový komentátor a influencer, obvinený z viacerých extrémistických trestných činov, vrátane:
- prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd,
- rozširovania extrémistického materiálu,
- podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti,
- pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania z nenávisti a ďalších súvisiacich činov.
Tieto obvinenia sa týkajú 26 útokov opísaných v 12 bodoch obžaloby predloženej Generálnou prokuratúrou SR.
Bombic je len za posledný rok predmetom intenzívneho trestného konania pred slovenskými súdmi pre závažné obvinenia z extrémizmu a s tým súvisiacich činov. Po dlhodobom pobyte vo Veľkej Británii, kde sa podľa opozície vyhýbal stíhaniu, bol vrátený na Slovensko eskortou v januári 2025 v rámci medzinárodných zatýkacích rozkazov. Jeho proces pokračuje, hlavné pojednávania sú plánované na koniec januára 2026, a ostáva vo väzbe, pretože slovenské súdy opakovane konštatovali riziko pokračovania v trestnej činnosti.