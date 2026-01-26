Pondelok26. január 2026, meniny má Tamara, zajtra Bohuš

Dcéra ju prosila, aby to neotvárala: Matka ju neposlúchla a po nahliadnutí do škatuľky zostala v šoku!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

USA – Každý rodič vie, že deti dokážu prekvapiť v tom najnevhodnejšom momente. Jedna mama troch detí však zostala doslova v šoku po tom, čo sa rozhodla otvoriť „tajný poklad“, ktorý si jej päťročná dcéra starostlivo ukrývala a výslovne jej zakázala doň nazrieť.

Matka sa rozhodla ignorovať dcérino varovanie z jednoduchého dôvodu – chcela mať istotu, že dieťa nemá ukryté nič nebezpečné. To, čo našla, ju však zaskočilo viac, než čakala. Svoje prekvapenie zachytila vo videu na sociálnej sieti, kde krok za krokom odhalila obsah tajomnej škatuľky.

@mrschaos212 She said I’m not allowed to open this…. That was my first mistake. It contains secrets. It contains chaos. And apparently… it contains things that are not hers. #kindergarten #momsoftiktok #pov #parentinghumor #whatsinmybag ♬ original sound - Mrs. Chaos

Ako informuje Mirror, na prvý pohľad pôsobil obsah nevinne. Dievčatko si do nej uložilo predmety, ktoré by sa dali očakávať od malého dieťaťa – drobnosti zo sviatkov či hračky. Medzi prvými vecami bola napríklad menora, svietnik používaný počas židovského sviatku Chanuka, čo matku prekvapilo najmä preto, že rodina je katolícka. Nechýbala ani hlučná párty trúbka zo silvestrovských osláv, ktorú si dcéra zjavne chcela ponechať ako spomienku. V tomto bode ešte všetko vyzeralo ako nevinný detský poklad.

Prečo škatuľku skrývala?

Skutočný dôvod, prečo dieťa nechcelo, aby niekto do škatuľky nahliadol, sa však rýchlo ukázal. Dievčatko si do nej ukrylo hračky, ktoré neboli jej – vrátane bábiky patriacej jej sestre. Matka priznala, že práve toto vysvetľuje, prečo bola dcéra taká odhodlaná chrániť svoje „tajomstvo“. Okrem toho sa v škatuľke nachádzala aj hračka, o ktorú sa súrodenci pravidelne hádajú, pretože je určená na spoločné hranie. Nechýbali ani náhodné predmety, ako 3D okuliare či malý zámok, ktorý bol paradoxne nepoužiteľný, kľúč bol totiž zamknutý priamo v ňom.

Mama našla vo vreckách dcéry to, čo by ste nečakali: Pozrite, čo si doniesla domov! Zostanete v nemom úžase Prečítajte si tiež

Mama našla vo vreckách dcéry to, čo by ste nečakali: Pozrite, čo si doniesla domov! Zostanete v nemom úžase

Objav mamu vydesil

Najväčší šok však prišiel až na samom dne. Matka vytiahla malú keramickú nádobku, ktorú jej dcéra kedysi vyrobila a ktorá bežne stála na nočnom stolíku. V nej sa nachádzal zapaľovač. Ten patril starej mame dievčatka, ktorá zomrela v dôsledku fajčenia. Práve táto skutočnosť spôsobila, že nález matka považovala za mimoriadne znepokojujúci a nebezpečný. Ako posledné však prišlo ešte jedno nepríjemné prekvapenie – v škatuľke našla svoje svadobné obrúčky, o ktorých si myslela, že sa len niekam zatúlali.

Svadobný škandál, aký nemá obdobu: Nevesta prichytila ŽENÍCHA s vlastnou MATKOU! Ona ho dojčila?! Prečítajte si tiež

Svadobný škandál, aký nemá obdobu: Nevesta prichytila ŽENÍCHA s vlastnou MATKOU! Ona ho dojčila?!

Video vyvolalo medzi divákmi búrlivú diskusiu. Časť ľudí tvrdila, že matka porušila dôveru dieťaťa a nemala do jej vecí zasahovať. Iní však zdôrazňovali, že práve nález zapaľovača jasne ukazuje, prečo malé deti nemôžu mať neobmedzené súkromie. Podľa viacerých komentujúcich je bezpečnosť dieťaťa nadradená akejkoľvek predstave o „súkromí“ v takom nízkom veku. Príbeh sa tak stal nielen virálnym, ale aj impulzom k širšej debate o hraniciach medzi dôverou a zodpovednosťou rodiča.

Viac o téme: ŠkatuľaDieťaRodičPoklad
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Žena má najväčšie prsia
Roky svoje telo nenávidela, dnes na ňom zarába tisíce: NAJVÄČŠIE prsia jej zničili zdravie, no priniesli slávu a peniaze
Zaujímavosti
Chcela zaplatiť 2 doláre,
Chcela zaplatiť 2 doláre, no urobila chybu: Rozhorčenie vystriedal šok, keď zistila... NAJLEPŠÍ omyl života
Zaujímavosti
Muž prišiel do obchodu
Mysleli si, že je to skrytá kamera: Muž v klobúku nakupoval NA KONI, v obchode po sebe nechal poriadnu spúšť!
Zaujímavosti
Katija Cortez
Prehovorila pracovníčka eskortu: Páni, ruku na srdce, v posteli robíte tieto FATÁLNE CHYBY! TOTO sú najhorší milenci
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Gabika Dzuríková hrá v Sľube harpyu: V čom je rovnaká so svojou postavou?!
Gabika Dzuríková hrá v Sľube harpyu: V čom je rovnaká so svojou postavou?!
Prominenti
Príchod Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej na súd
Príchod Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej na súd
Správy
Z extrémizmu obžalovaného Bombica prišli na súd podporiť viaceré známe mená
Z extrémizmu obžalovaného Bombica prišli na súd podporiť viaceré známe mená
Správy

Domáce správy

Kritická situácia v Nízkych
Kritická situácia v Nízkych Tatrách: Platí tretí stupeň lavínového nebezpečenstva! Hrozia aj samovoľné zosuvy
Domáce
FOTO Tretí proces v prípade
Tretí proces v prípade vraždy Kuciaka! FOTO Kočner a Zsuzsová opäť pred súdom: Obaja v maskách, ona s barlou a kríva
Domáce
Aktualizujeme Daniel Bombic
Extrémista Bombic opäť na súde: PRVÉ FOTO po mesiacoch vo väzbe, TÍTO ho prišli podporiť!
Domáce
Začína sa nový súdny proces v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice
Začína sa nový súdny proces v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice
Bratislava

Zahraničné

Explózia a obrovský požiar!
Explózia a obrovský požiar! Z budovy stúpa čierny dym: Tragédia si vyžiadala najmenej tri obete
Zahraničné
Životu nebezpečné horúčavy: Austrália
Životu nebezpečné horúčavy: Austrália kolabuje pod spaľujúcim slnkom! Hasiči bojujú s ohnivým peklom
Zahraničné
Vírus prenášajú kalone.
Desivá správa z Ázie: Šíri sa tam smrtiaci vírus! Neexituje naň liek
Zahraničné
FOTO Obrovská katastrofa! Loď s
Obrovská katastrofa! Loď s 359 ľuďmi sa potopila: Hlásia 15 mŕtvych a takmer 30 nezvestných
Zahraničné

Prominenti

Gabika Dzuríková v seriáli
Gabika Dzuríková hrá v Sľube harpyu: V čom je rovnaká so svojou postavou?!
Domáci prominenti
Jennifer Lawrence
Nespokojná so sebou, ale... Slávna herečka zahviezdila v odhaľujúcom outfite!
Zahraniční prominenti
TOTO je nový James
TOTO je nový James Bond?! Agenta 007 vraj stvárni tento sexi herec!
Zahraniční prominenti
Nvotová 2 týždne po
Nvotová 2 týždne po mastektómii: Fajčiť NEPRESTANE... Začala chodiť na psychoterapie!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Dcéra ju prosila, aby
Dcéra ju prosila, aby to neotvárala: Matka ju neposlúchla a po nahliadnutí do škatuľky zostala v šoku!
Zaujímavosti
Voda je minulosťou: Čo
Voda je minulosťou: Čo nás čaká, keď prestane tiecť? Vedci hovoria o novej realite, ktorú ignorujeme
Zaujímavosti
Katija Cortez
Prehovorila pracovníčka eskortu: Páni, ruku na srdce, v posteli robíte tieto FATÁLNE CHYBY! TOTO sú najhorší milenci
Zaujímavosti
Kolorektálny karcinóm: Vedci zrejme
Kolorektálny karcinóm: Vedci zrejme prišli na to, ako znížiť riziko a spomaliť rast nádorových buniek
vysetrenie.sk

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Historický zlom na trhoch: Zlato prelomilo doteraz nepredstaviteľnú hranicu, bude ešte rásť?
Historický zlom na trhoch: Zlato prelomilo doteraz nepredstaviteľnú hranicu, bude ešte rásť?
Daňová amnestia je tu: Štát odpúšťa pokuty aj úroky, ako to využiť? (príklady)
Daňová amnestia je tu: Štát odpúšťa pokuty aj úroky, ako to využiť? (príklady)
Štát sprísňuje boj proti daňovým únikom: Po rokoch sa vracia dôležité opatrenie!
Štát sprísňuje boj proti daňovým únikom: Po rokoch sa vracia dôležité opatrenie!
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!

Šport

Nečakaný zvrat pred ZOH 2026! Slovensko sa dozvedelo fantastickú novinku
Nečakaný zvrat pred ZOH 2026! Slovensko sa dozvedelo fantastickú novinku
ZOH 2026 Miláno Cortina
Slovenská rodáčka zviditeľnila Česko: Konečne prelomila nezdary v olympijskej sezóne
Slovenská rodáčka zviditeľnila Česko: Konečne prelomila nezdary v olympijskej sezóne
Lyžovanie
Bol na hrane zostavy, teraz o nej sám rozhoduje: Skúsený Slovák sa v Česku konečne dočkal
Bol na hrane zostavy, teraz o nej sám rozhoduje: Skúsený Slovák sa v Česku konečne dočkal
Tipsport ELH
VIDEO Nevídaný bizár a šokujúca diskvalifikácia top hviezdy: Nič také som ešte nevidel!
VIDEO Nevídaný bizár a šokujúca diskvalifikácia top hviezdy: Nič také som ešte nevidel!
Zimné športy

Auto-moto

TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
Klasické testy
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
Klasické testy
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
Klasické testy
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Chyba, ktorú robí 80 % ľudí v práci. Zistite, ako si udržať efektivitu počas celého roka a nevyhorieť
Chyba, ktorú robí 80 % ľudí v práci. Zistite, ako si udržať efektivitu počas celého roka a nevyhorieť
Motivácia a produktivita
Pomalé rána? Tento jednoduchý trik vám môže zachrániť celý pracovný deň
Pomalé rána? Tento jednoduchý trik vám môže zachrániť celý pracovný deň
Motivácia a produktivita
Prečo je prvých 5 minút pohovoru najdôležitejších? Vďaka tomuto získate prácu snov!
Prečo je prvých 5 minút pohovoru najdôležitejších? Vďaka tomuto získate prácu snov!
Pracovný pohovor
Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
Hľadanie ľudí

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Výber receptov
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Koláče a torty

Technológie

TUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátora
TUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátora
Bezpečnosť
Vedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniť
Vedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniť
Veda a výskum
Náš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúru
Náš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúru
Bezpečnosť
Gmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtu
Gmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtu
Bezpečnosť

Bývanie

Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?

Pre kutilov

Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Údržba a opravy
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
Recepty
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ples ako Brno 2026: Jaromír Jágr s mladou priateľkou pútal pozornosť, dorazil aj Bachelor so svojou vyvolenou
Zahraničné celebrity
Ples ako Brno 2026: Jaromír Jágr s mladou priateľkou pútal pozornosť, dorazil aj Bachelor so svojou vyvolenou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tretí proces v prípade
Domáce
Tretí proces v prípade vraždy Kuciaka! FOTO Kočner a Zsuzsová opäť pred súdom: Obaja v maskách, ona s barlou a kríva
Daniel Bombic
Domáce
Extrémista Bombic opäť na súde: PRVÉ FOTO po mesiacoch vo väzbe, TÍTO ho prišli podporiť!
AKTUÁLNE Hromadná nehoda na
Domáce
AKTUÁLNE Hromadná nehoda na východe Slovenska! Cesta je NEPREJAZDNÁ, zasahujú všetky záchranné zložky
Vírus prenášajú kalone.
Zahraničné
Desivá správa z Ázie: Šíri sa tam smrtiaci vírus! Neexituje naň liek

Ďalšie zo Zoznamu