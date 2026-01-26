FOTO Fico sa zabával na plese mladých sociálnych demokratov: Dorazil aj Blanár či mladý Sulík!

BRATISLAVA - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SSD) sa zúčastnil plesu, ktorý organizovali Mladí sociálni demokrati. Na akcii boli aj ďalší smeráci ako minister zahraničných vecí Juraj Blanár či poslankyňa Zuzana Plevíková. Zabaviť sa však prišiel aj syn niekdajšieho šéfa SaS Richarda Sulíka Filip.
Fotky z plesu zverejnil okresný predseda strany Smer-SSD z Revúcej Ondrej Bafia. "Ďakujem veľmi pekne za pozvanie na túto skvele zorganizovanú akciu,“ okomentoval akciu. Podľa vlastných slov mal možnosť osobne debatovať s premiérom s premiérom ako aj ministrom zahraničných vecí o aktuálnych témach. „Náš región nie je ani zďaleka na okraji ich záujmu,“ dodal.
Záver sa podľa neho niesol v duchu výbornej zábavy aj v spoločnosti ďalších hostí, napríklad poslankyne NR SR Zuzany Plevíkovej či Filipa Sulíka.
Syn niekdajšieho šéfa SaS sa netájí tým, že má k niektorým ľuďom zo strany Smer-SSD blízko. V minulosti sa objavil v spoločnosti šéfa zboru poradcov premiéra Erika Kaliňáka či poslanca za Smer-SSD Richarda Glücka.