Explózia a obrovský požiar! Z budovy stúpa čierny dym: Tragédia si vyžiadala najmenej tri obete

ATÉNY - Telá troch ľudí objavili v pondelok po tom, čo sa hasičom podarilo uhasiť požiar, ktorý vypukol v priemyselnom objekte v meste Trikala v strednej časti Grécka. Dve osoby sú naďalej nezvestné. Informuje o tom agentúra Reuters.
Tamojší hasiči predtým pre Reuters uviedli, že v čase vypuknutia požiaru sa v potravinovom podniku nachádzalo 13 osôb, a že ôsmim sa podarilo pred plameňmi z objektu ujsť.
S požiarom bojovalo približne 40 hasičov s použitím 13 hasičských vozidiel. Na streche komplexu bolo vidieť plamene, z ktorých stúpal hustý čierny dym. Príčina požiaru podľa úradov zatiaľ nie je jasná. Podľa informácií miestnych médií bolo pred jeho vypuknutím počuť silnú explóziu.