AKTUÁLNE Vážna nehoda na východe Slovenska: Zrazili sa tri autá, medzi zranenými je aj dieťa!

SLANEC - Nehoda troch áut paralyzovala dopravu medzi obcami Slanec a Rákoš. Polícia cestu uzavrela a vodičov odkláňa cez okolité obce. Na mieste zasahujú záchranári.
Polícia v Košickom kraji informovala o vážnej dopravnej nehode na ceste II/552 medzi obcami Slanec a Rákoš. Úsek je aktuálne uzavretý a neprejazdný v oboch smeroch. Na mieste zasahujú policajné hliadky, ktoré riadia dopravu a zabezpečujú obchádzkové trasy.
Podľa informácií polície sa na nehode zúčastnili tri vozidlá a celkovo šesť účastníkov. Zranenia utrpeli tri osoby, medzi nimi aj jedna maloletá osoba. Všetkých zranených previezla rýchla lekárska pomoc do zdravotníckeho zariadenia na ďalšie ošetrenie.
Polícia zabezpečila obchádzky v okolitých obciach. Doprava je odkláňaná v obci Bohdanovce na Ruskov a následne na Slančík. V obci Slanec usmerňuje dopravu hliadka OOPZ Bohdanovce smerom na Slančík a ďalej na Ruskov.
Polícia apeluje na vodičov, aby rešpektovali pokyny hliadok, využívali vyznačené obchádzkové trasy a počítali so zdržaním. Presné príčiny nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.