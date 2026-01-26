Tretí proces v prípade vraždy Kuciaka! FOTO Kočner a Zsuzsová opäť pred súdom: Obaja v maskách, ona s barlou a kríva

PEZINOK - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku začal už v poradí tretí súdny proces v kauze objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Obžalobe čelia Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Zároveň sa bude súd opätovne zaoberať aj prípadom údajnej prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Petra Šufliarskeho a Daniela Lipšica.
ŠTS v máji 2023 oslobodil Mariana Kočnera spod obžaloby a Alenu Zsuzsovú uznal za vinnú, pričom jej vymeral súhrnný 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. V prípade prípravy vrážd prokurátorov uznal za vinného Dušana K. a obžalovaného Darka D. oslobodil.
Najvyšší súd však vlani tento rozsudok zrušil z dôvodu zistených chýb a aj preto, že sa senát ŠTS nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie. Odvolací súd zároveň prípad prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu ŠTS. Prípad dostal po novom na stôl predseda senátu Miroslav Mazúch spolu s Marekom Filom a Jánom Buvalom. Ustanovená bola aj náhradná sudkyňa Renáta Greif Radovčičová.
Vo veci Kuciakovej vraždy z februára 2018, pri ktorej prišla o život aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.