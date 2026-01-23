Zlomený Gábor Boráros prehovoril o nehode svojej EX: Máme informácie, že... A potom sa rozplakal

BRATISLAVA – Smútok, bolesť a množstvo nezodpovedaných otázok. Expartner tragicky zosnulej Moniky Jákliovej (†31), zápasník Gábor Boráros, sa po dlhom mlčaní prihovoril verejnosti. V emotívnom videu na Instagrame prehovoril o informáciách, ktoré majú o nehode k dispozícii, no pri vete o dcérke už emócie nezvládol.
Boráros zverejnil video v príbehu na Instagrame, v ktorom sa v slovenčine najskôr poďakoval všetkým za obrovskú vlnu podpory, ktorú po tragédii dostáva on aj jeho rodina. „Chcel by som poďakovať za to, že denne dostávam strašne veľa správ. Veľmi dobre viem, že to nebude ľahká úloha a som veľmi vďačný, že na nás myslíte,“ povedal so zlomeným hlasom.
Zároveň priznal, že okolnosti nehody sú stále nejasné a aj on má množstvo nezodpovedaných otázok. „Stále hľadáme nejaké veci, stále sme nedostali odpovede na naše otázky, ale pracujeme na tom. Máme už aj veľa informácií a vecí, ktoré vieme na sto percent,“ prezradil, no konkrétny nebol.
Následne nahral ďalší príbeh – tentoraz pre maďarsky hovoriacich sledovateľov. Práve v tejto časti prišli najsilnejšie emócie. Keď sa dostal k téme ich spoločnej dcérky Zory, slzy už nedokázal zastaviť.
„Ešte stále sú otázky, ktoré sú nevyjasnené. A ešte stále je tu aj úloha, aby som to nejako povedal Zore,“ povedal so slzami v očiach a niekoľkokrát si musel utrieť tvár.
Gábor Boráros po smrti Moniky zostal na ich trojročnú dcérku Zoru sám. Hoci dvojica už netvorila pár a nežila spolu, podľa slov samotnej Moniky si po rozchode zachovali priateľský vzťah, rešpekt a priali si v živote šťastie. O to krutejšia je realita, že práve on bude musieť svojej malej dcérke vysvetliť, že jej maminka sa už nikdy nevráti.
Tragická nehoda Moniky Jákliovej tak aj naďalej zanecháva množstvo otáznikov a bolesti. Kým vyšetrovanie pokračuje, pre Gábora je teraz najdôležitejšia jediná vec – byť oporou svojej dcérke v najťažšej chvíli ich života.