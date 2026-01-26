Milo Suchomel predstavuje hudobné vyznanie „Only you can whisper, Benny“

Keď jazzový svet stíchol pri odchode legendy, jedného z najväčších hlasov jazzu - amerického saxofonistu Bennyho Golsona, Milo Suchomel napísal list bez slov. Nová skladba „Only you can whisper, Benny“ je hudobnou spomienkou — šepotom saxofónu, ktorý hovorí o priateľstve, majstrovstve aj o chvíľach, keď sa dve duše stretli na jednom pódiu v Bratislave.
Pri príležitosti nedožitých 97. narodenín Bennyho Golsona odpremieruje Milo Suchomel skladbu spolu s videoklipom, ktorý je vizuálnou meditáciou: fragmenty spomienok, symbolické obrazy a momenty z miest, kde Golsonova hudba dýchala najhlbšie.
Milo Suchomel: „Benny vedel hovoriť šepotom cez nástroj. Napísal som túto skladbu, aby som mu odpovedal rovnakým jazykom — bez veľkých slov, len s úctou a srdcom otvoreným pre hudbu.“
K skladbe - Only You Can Whisper, Benny sa vyjadrili aj svetoví umelci. „Milo dokázal zachytiť podstatu Bennyho Golsona v tomto bohatom aranžmáne venovanom majstrovi.“ „Milov zvuk a hra v tejto skladbe veľmi pripomínajú niektorých raných majstrov. Je jemný, osobný a melodický.Skvelá práca!“ Bill Evans
Milo Suchomel vo svojej pocte Bennymu Golsonovi s názvom „Only You Can Whisper, Benny“ dokonale natiahol niť do ihly. Odkazuje na Golsonove melódie, ale skladá ich do väčšieho diela, ktoré je inšpirovanou originálnou kompozíciou. Práve v Milovom teplom tóne však skutočne počujete lásku. Nie je to len úctivé skláňanie klobúka pred Golsonom, je to s láskou skomponovaná a predvedená pocta jednému z najväčších velikánov všetkých čias. S duchom úprimnej úcty, majstrovským remeslom skúseného aranžéra a empatiou jedného tenoristu k druhému, Milo vytvoril umelecké vyhlásenie, ktoré obstojí v skúške času. Tim Armacost
Milova pieseň „Only You Can Whisper“ venovaná Bennymu Golsonovi je dokonalou poctou. Pripomína štýl Bennyho Golsona a aranžmán je pútavý. Zvuk Milovho tenoru je teplý a expresívny. Milov nižší register, podobne ako u Bennyho Golsona, má to, na čo bol tenor saxofón stvorený, s podtónmi a nuansami, vďaka ktorým je taký osobný. Hudba je taká úprimná a inšpiratívna. Gratulujem!!! Jerry Bergonzi
Skladba vznikla v autorskej réžii Mila Suchomela za účasti blízkych spoluhráčov a tvorivého tímu, ktorý pracoval na zvuku aj obraze s dôrazom na autenticitu a citlivé stvárnenie odkazu.
Pozrite si nový videoklip: https://youtu.be/vRshsGIXmOI?si=O9jxof5bBqPBx-TE
Z verejných zdrojov podporil toto dielo Fond na podporu umenia.
