Pondelok26. január 2026, meniny má Tamara, zajtra Bohuš

Milo Suchomel predstavuje hudobné vyznanie „Only you can whisper, Benny“

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: Milo Suchomel)
© Zoznam/ © Zoznam/

Keď jazzový svet stíchol pri odchode legendy, jedného z najväčších hlasov jazzu - amerického saxofonistu Bennyho Golsona, Milo Suchomel napísal list bez slov. Nová skladba „Only you can whisper, Benny“ je hudobnou spomienkou — šepotom saxofónu, ktorý hovorí o priateľstve, majstrovstve aj o chvíľach, keď sa dve duše stretli na jednom pódiu v Bratislave.

Pri príležitosti nedožitých 97. narodenín Bennyho Golsona odpremieruje Milo Suchomel skladbu spolu s videoklipom, ktorý je vizuálnou meditáciou: fragmenty spomienok, symbolické obrazy a momenty z miest, kde Golsonova hudba dýchala najhlbšie.

Milo Suchomel predstavuje hudobné
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Milo Suchomel)

Milo Suchomel: „Benny vedel hovoriť šepotom cez nástroj. Napísal som túto skladbu, aby som mu odpovedal rovnakým jazykom — bez veľkých slov, len s úctou a srdcom otvoreným pre hudbu.“

K skladbe - Only You Can Whisper, Benny sa vyjadrili aj svetoví umelci. „Milo dokázal zachytiť podstatu Bennyho Golsona v tomto bohatom aranžmáne venovanom majstrovi.“ „Milov zvuk a hra v tejto skladbe veľmi pripomínajú niektorých raných majstrov. Je jemný, osobný a melodický.Skvelá práca!“ Bill Evans

Milo Suchomel predstavuje hudobné
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Milo Suchomel)

Milo Suchomel vo svojej pocte Bennymu Golsonovi s názvom „Only You Can Whisper, Benny“ dokonale natiahol niť do ihly. Odkazuje na Golsonove melódie, ale skladá ich do väčšieho diela, ktoré je inšpirovanou originálnou kompozíciou. Práve v Milovom teplom tóne však skutočne počujete lásku. Nie je to len úctivé skláňanie klobúka pred Golsonom, je to s láskou skomponovaná a predvedená pocta jednému z najväčších velikánov všetkých čias. S duchom úprimnej úcty, majstrovským remeslom skúseného aranžéra a empatiou jedného tenoristu k druhému, Milo vytvoril umelecké vyhlásenie, ktoré obstojí v skúške času. Tim Armacost

Milova pieseň „Only You Can Whisper“ venovaná Bennymu Golsonovi je dokonalou poctou. Pripomína štýl Bennyho Golsona a aranžmán je pútavý. Zvuk Milovho tenoru je teplý a expresívny. Milov nižší register, podobne ako u Bennyho Golsona, má to, na čo bol tenor saxofón stvorený, s podtónmi a nuansami, vďaka ktorým je taký osobný. Hudba je taká úprimná a inšpiratívna. Gratulujem!!! Jerry Bergonzi

Skladba vznikla v autorskej réžii Mila Suchomela za účasti blízkych spoluhráčov a tvorivého tímu, ktorý pracoval na zvuku aj obraze s dôrazom na autenticitu a citlivé stvárnenie odkazu.

Pozrite si nový videoklip: https://youtu.be/vRshsGIXmOI?si=O9jxof5bBqPBx-TE

Z verejných zdrojov podporil toto dielo Fond na podporu umenia. 

Milo Suchomel predstavuje hudobné
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Milo Suchomel)

- reklamná správa - 

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Gabika Dzuríková hrá v Sľube harpyu: V čom je rovnaká so svojou postavou?!
Gabika Dzuríková hrá v Sľube harpyu: V čom je rovnaká so svojou postavou?!
Prominenti
Príchod Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej na súd
Príchod Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej na súd
Správy
Z extrémizmu obžalovaného Bombica prišli na súd podporiť viaceré známe mená
Z extrémizmu obžalovaného Bombica prišli na súd podporiť viaceré známe mená
Správy

Domáce správy

Poslanci NR SR hlasujú
Nový bič na poslancov je TU: Koalícia ukázala zmeny v rokovacom poriadku: Strata platu, vykázanie aj dress code
Domáce
FOTO Polícia pátra
Polícia hľadá nezvestnú školáčku z Bánoviec: Vivien (13) zmizla bez stopy! Naposledy mala na sebe čiernu bundu
Domáce
FOTO Drahý útok podpaľača v
Drahý útok podpaľača v Bratislave: Zhoreli štyri kontajnery aj auto, páchateľovi hrozia dva roky za mrežami
Domáce
MIMORIADNE Nezvestná je len 13-ročná školáčka Vivien. TU končí posledná stopa. Nevideli ste ju? FOTO
MIMORIADNE Nezvestná je len 13-ročná školáčka Vivien. TU končí posledná stopa. Nevideli ste ju? FOTO
Bánovce nad Bebravou

Zahraničné

Čang Jou-sia
Šokujúca správa z Číny: Zatkli najvyššieho generála! Obviňujú ho z niečoho neuveriteľného
Zahraničné
FOTO Snehová apokalypsa v USA:
Snehová apokalypsa v USA: Kalamita Fern si vyžiadala 11 životov! V 20 štátoch vyhlásili núdzový stav
Zahraničné
Explózia a obrovský požiar!
Explózia a obrovský požiar! Z budovy stúpa čierny dym: Tragédia si vyžiadala najmenej tri obete
Zahraničné
Životu nebezpečné horúčavy: Austrália
Životu nebezpečné horúčavy: Austrália kolabuje pod spaľujúcim slnkom! Hasiči bojujú s ohnivým peklom
Zahraničné

Prominenti

Gábor Boráros s dcérkou
Boráros po SMRTI Jákliovej (†31) takto zamestnáva dcérku: Mama ťa vidí!
Zahraniční prominenti
Gabika Dzuríková v seriáli
Gabika Dzuríková hrá v Sľube harpyu: V čom je rovnaká so svojou postavou?!
Domáci prominenti
Jennifer Lawrence
Nespokojná so sebou, ale... Slávna herečka zahviezdila v odhaľujúcom outfite!
Zahraniční prominenti
TOTO je nový James
TOTO je nový James Bond?! Agenta 007 vraj stvárni tento sexi herec!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Vstúpte za vodnú clonu:
Vstúpte za vodnú clonu: Jediná dedinka ukrýva stovky vodopádov
dromedar.sk
Manželka mu kúpila DNA
Manželka mu kúpila DNA test ako vtip: Po otvorení obálky s výsledkami ho smiech okamžite prešiel! Zrútil sa mu SVET
Zaujímavosti
Dcéra ju prosila, aby
Dcéra ju prosila, aby to neotvárala: Matka ju neposlúchla a po nahliadnutí do škatuľky zostala v šoku!
Zaujímavosti
Voda je minulosťou: Čo
Voda je minulosťou: Čo nás čaká, keď prestane tiecť? Vedci hovoria o novej realite, ktorú ignorujeme
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Historický zlom na trhoch: Zlato prelomilo doteraz nepredstaviteľnú hranicu, bude ešte rásť?
Historický zlom na trhoch: Zlato prelomilo doteraz nepredstaviteľnú hranicu, bude ešte rásť?
Štát odpúšťa dlžníkom: Takto jednoducho sa môžu zbaviť pokút a úrokov! (príklady)
Štát odpúšťa dlžníkom: Takto jednoducho sa môžu zbaviť pokút a úrokov! (príklady)
Štát sprísňuje boj proti daňovým únikom: Po rokoch sa vracia dôležité opatrenie!
Štát sprísňuje boj proti daňovým únikom: Po rokoch sa vracia dôležité opatrenie!
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!

Šport

Nečakaný zvrat pred ZOH 2026! Tomuto už neveril ani najväčší optimista, skvelá správa pre Slovensko
Nečakaný zvrat pred ZOH 2026! Tomuto už neveril ani najväčší optimista, skvelá správa pre Slovensko
ZOH 2026 Miláno Cortina
Trénovala ako otrok, dosiahla nemožné: Kratochvílovej dopingom boli B-komplex, celaskon a rezance
Trénovala ako otrok, dosiahla nemožné: Kratochvílovej dopingom boli B-komplex, celaskon a rezance
Beh
VIDEO Zlatý hetrik fuč po bizarnej situácii: Zväz podal protest po kontroverznom rozhodnutí
VIDEO Zlatý hetrik fuč po bizarnej situácii: Zväz podal protest po kontroverznom rozhodnutí
Zimné športy
Slovenská rodáčka zviditeľnila Česko: Konečne prelomila nezdary v olympijskej sezóne
Slovenská rodáčka zviditeľnila Česko: Konečne prelomila nezdary v olympijskej sezóne
Lyžovanie

Auto-moto

TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
Klasické testy
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
Klasické testy
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
Klasické testy
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Toto sú rady milionárov, ktoré Vám môžu zachrániť výplatu. Na hlúposti nemíňajú ani euro
Toto sú rady milionárov, ktoré Vám môžu zachrániť výplatu. Na hlúposti nemíňajú ani euro
Rady, tipy a triky
Chyba, ktorú robí 80 % ľudí v práci. Zistite, ako si udržať efektivitu počas celého roka a nevyhorieť
Chyba, ktorú robí 80 % ľudí v práci. Zistite, ako si udržať efektivitu počas celého roka a nevyhorieť
Motivácia a produktivita
Pomalé rána? Tento jednoduchý trik vám môže zachrániť celý pracovný deň
Pomalé rána? Tento jednoduchý trik vám môže zachrániť celý pracovný deň
Motivácia a produktivita
Prečo je prvých 5 minút pohovoru najdôležitejších? Vďaka tomuto získate prácu snov!
Prečo je prvých 5 minút pohovoru najdôležitejších? Vďaka tomuto získate prácu snov!
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Fašiangové koláče, ktoré si pýtajú dupľu: Tieto robili staré mamy
Fašiangové koláče, ktoré si pýtajú dupľu: Tieto robili staré mamy
Výber receptov
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Výber receptov

Technológie

TUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátora
TUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátora
Bezpečnosť
Vedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniť
Vedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniť
Veda a výskum
Náš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúru
Náš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúru
Bezpečnosť
Gmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtu
Gmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtu
Bezpečnosť

Bývanie

Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?

Pre kutilov

Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Údržba a opravy
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
Recepty
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

20 rokov sa pripravovala na tento krok: Slovenská influencerka Kristína otvorene o odstránení prsníkov a prevencii
Slovenské celebrity
20 rokov sa pripravovala na tento krok: Slovenská influencerka Kristína otvorene o odstránení prsníkov a prevencii
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Poslanci NR SR hlasujú
Domáce
Nový bič na poslancov je TU: Koalícia ukázala zmeny v rokovacom poriadku: Strata platu, vykázanie aj dress code
FOTO Fico sa zabával
Domáce
FOTO Fico sa zabával na plese mladých sociálnych demokratov: Dorazil aj Blanár či mladý Sulík!
Čang Jou-sia
Zahraničné
Šokujúca správa z Číny: Zatkli najvyššieho generála! Obviňujú ho z niečoho neuveriteľného
Tragická nehoda v Košiciach:
Domáce
Tragická nehoda v Košiciach: Vodič zrazil chodca priamo na priechode! Z nemocnice prišli najhoršie správy

Ďalšie zo Zoznamu