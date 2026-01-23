Svet politiky zasiahla smutná správa: Po krátkej a ťažkej chorobe zomrela bývalá ministerka!

PRAHA - Vo veku 85 rokov zomrela vo štvrtok niekdajšia ministerka československých vlád, poslankyňa za ČSSD a odborníčka na verejnú správu a dopravu Kvetoslava Kořínková. ČTK to oznámil jej synovec Martin Jankov. Žila v Českom Brode, kde sa v roku 1940 narodila, zomrela po krátkej ťažkej chorobe v Liberci.
Kořínková pracovala v rokoch 1957 až 1964 pri vtedajších Československých dráhach. Po diaľkovom štúdiu na Vysokej škole dopravnej v Žiline pôsobila vo Výskumnom ústave dopravnom v Prahe. Od roku 1971 pracovala na Federálnom ministerstve pre technický a investičný rozvoj, v nasledujúcom roku nastúpila na Federálne ministerstvo dopravy a spojov. Pôsobila tiež v Československej vedecko-technickej spoločnosti.
Členkou československej federálnej vlády sa stala počas revolučných udalostí v decembri 1989. Najskôr bola vymenovaná za ministerku - predsedníčku Výboru ľudovej kontroly - v rekonštruovanej vláde Ladislava Adamca, ktorá ale po tlaku verejnosti podala demisiu. Rovnakú funkciu dostala Kořínková nominovaná Občianskym fórom aj v takzvanej vláde národného porozumenia pod vedením Mariána Čalfu. Pôsobila aj v ďalšom Čalfovom kabinete po prvých slobodných voľbách, v ktorom od júla 1990 nasledujúce dva roky riadila ministerstvo kontroly.
Vo federálnej vláde sa zásadným spôsobom podieľala na vytvorení Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Mala na starosti aj kontrolu navracania majetku bývalého Zväzu socialistickej mládeže (SSM) a Komunistickej strany Československa.
V roku 1991 vstúpila Kořínková do Občianskeho hnutia, od marca 1994 do vtedajšej sociálnej demokracie (ČSSD). V rokoch 1994 až 2002 bola za ČSSD zástupkyňou hlavného mesta. V rokoch 1995 až 1997 bola podpredsedníčkou ČSSD, v januári 1996 sa stala jej odbornou hovorkyňou pre dopravu. V skrátenom volebnom období v rokoch 1996 až 1998 bola poslankyňou. Keď bol jej manžel Antonín Peltrám vo vláde Miloša Zemana ministrom dopravy, vymenoval ju v roku 1998 generálnou inšpektorkou Českých dráh, čo vyvolalo kritiku. Vo funkcii skončila na konci roka 2000.
Okrem angažmánu v celoštátnej i komunálnej politike sa Kořínková venovala pedagogickej činnosti, publikovala v odbornej literatúre, napísala učebnice pre stredné odborné školy.