Prehovorila pracovníčka eskortu: Páni, ruku na srdce, v posteli robíte tieto FATÁLNE CHYBY! TOTO sú najhorší milenci

SYDNEY - Mladá žena z eskortného prostredia otvorene prehovorila o tom, čo podľa nej trápi intímny život mnohých párov. Tvrdí, že veľká časť mužov netuší, ako uspokojiť partnerku, a problém často pramení zo skreslených predstáv o sexe, nedostatku komunikácie a neochoty učiť sa.
Dvadsaťosemročná Katija Cortezová, ktorá pôsobí v eskortných službách, tvrdí, že veľká časť mužov má vážne medzery v tom, ako uspokojiť partnerku. Podľa nej za tým často stojí skreslený pohľad na sex, ktorý si muži vytvárajú sledovaním porna, ale aj neochota priznať si problém a vyhľadať pomoc.
„Stretávam množstvo mužov – mladých aj starších, slobodných aj ženatých – ktorí absolútne netušia, čo ženy v posteli potrebujú. Úprimne nechápem, ako to ich partnerky dokážu dlhodobo tolerovať,“ uviedla Cortezová v rozhovore pre portál news.com.au.
Toto je podľa nej najväčší problém
Podľa nej problém nespočíva len v samotnom pozeraní porna, ale v tom, ako ho muži interpretujú. „Porno môže slúžiť ako určitý orientačný nástroj, no ak sa niekto snaží porovnávať s hercami alebo kopírovať ich výkony bez pochopenia reality, výsledok je kontraproduktívny,“ vysvetľuje. Dodáva, že ak niekto vydrží len pár sekúnd, opakuje stále tie isté polohy a ešte aj tie robí zle, mal by si priznať, že niečo nefunguje.
Cortezová zároveň upozorňuje, že mnohí muži sa pýtajú úplne nesprávne otázky – alebo sa nepýtajú vôbec. „Stále ma prekvapuje, koľko mužov netuší, kde sa nachádza klitoris,“ poznamenala. Podľa nej je komunikácia absolútne kľúčová. „Najlepšie skúsenosti mám s mužmi, ktorí sa zaujímajú o to, čo sa páči druhej strane, nie len o vlastný výkon.“ Z jej skúseností vyplýva, že aj ľudia, ktorí spolu ešte nemali sex, by sa mali otvorene rozprávať o preferenciách a hraniciach. Sama priznáva, že keď sa klientov pýta, čo im vyhovuje, niektorí reagujú zmätene alebo rozpačito. „Mnoho mužov si myslí, že všetky ženy majú rady to isté, čo je obrovský omyl,“ dodáva.
Najhorší milenec
V rámci svojej práce si všimla aj ďalší problém – nesprávnu prácu s telom a polohami. „Často sa stretávam s tým, že muži prenesú celú svoju váhu na partnerku, čo je nepríjemné a úplne zbytočné,“ hovorí. Rovnako kritizuje predstavu, že orgazmus je niečo, čo možno vyvolať na povel. „Niektorí sa správajú, akoby stačilo lusknúť prstami. A paradoxne sú to práve tí najhorší milenci,“ tvrdí. Na záver zdôrazňuje, že sex by nemal byť jednostrannou záležitosťou. „Nejde o výkon ani o ego. Ak muži pochopia, že ide o vzájomný zážitok a začnú brať ohľad aj na potreby partnerky, veľa problémov by jednoducho zmizlo,“ uzatvára.