AKTUÁLNE Streľba v Česku: Hlásia DVOCH MŔTVYCH, ďalšie osoby sú zranené!

CHŘIBSKÁ - V českej obci Chřibská sa podľa polície strieľalo na mestskom úrade, hlásia mŕtvych. V týchto chvíľach by už nemalo hroziť ďalšie nebezpečenstvo. Objekt je zabezpečený a polícia ho prehľadáva.
Polícia najskôr informovala o jednej mŕtvej osobe a troch zranených ľuďoch, zranený bol jeden policajt. Neskôr uviedli, že obete sú dve - jednou z nich je žena a druhou strelec. Bližšie informácie nateraz neuviedli. Hovorca krajských záchranárov Patrik Christian Cmorej uviedol, že podľa predbežných informácií sú zranenia vážne.
Na miesto smeruje aj český minister vnútra Lubomír Metnar. "Pozorne sledujem informácie o streľbe na mestskom úrade v Chřibskej. Situácia je vážna, ale podľa mojich informácií ďalšie nebezpečenstvo nehrozí, útočník je mŕtvy. Rozhodol som sa vyraziť na miesto udalosti," informoval na sociálnej sieti X.
Polícia informovala o streľbe krátko pred pol jedenástou. "V súčasnej chvíli vychádzajú všetky naše dostupné sily a prostriedky do obce Chřibská na Děčínsku, na Mestský úrad, pretože nám bolo oznámené, že má v týchto miestach dochádzať k streľbe. Teraz nedisponujeme väčším množstvo informácií, akonáhle ich budeme mať, budeme ich postupne dopĺňať," uviedli na sociálnej sieti o 10.25.
Polícia už zriadila krízovú linku. Na miesto tragédie mieria tiež psychológovia, ktorí sú pripravení poskytnúť všetkým dotknutým osobám psychologickú pomoc a podporu.
Starostu Jána Machača sa zatiaľ ČTK nepodarilo zohnať, má nedostupný telefón. Starosta susedného Rybnište spravodajkyni ČTK povedal, že zaznamenal, že okolo jazdia policajné vozidlá.