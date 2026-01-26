AKTUÁLNE Hromadná nehoda na východe Slovenska! Cesta je NEPREJAZDNÁ, zasahujú všetky záchranné zložky

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
KOŠICE - Košická polícia hlási vážnu hromadnú nehodu na ceste I/17. Cesta je neprejazdná. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Na ceste I/17 v úseku medzi Valalikmi a Barcou došlo v pondelok ráno k dopravnej nehode troch vozidiel. Podľa informácií Krajskej polície v Košiciach sa v incidente nachádzali štyria účastníci, pričom jedna osoba bola prevezená na lekárske ošetrenie.
"Oba jazdné pruhy v smere do Košíc sú neprejazdné," upozorňuje polícia s tým, že premávku na mieste riadia policajné hliadky a zasahujú všetky záchranné zložky. Polícia vyzýva vodičov na trpezlivosť, rešpektovanie pokynov hliadok a zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.