AKTUÁLNE Štát je v pohotovosti: Vláda zvolala bezpečnostnú radu!

BRATISLAVA - Najskôr to vyzeralo ako štandardné stredajšie rokovanie vlády. Kabinet však zasadol na Úrade vlády SR aj pre úplne inú a akútnu vec. Podľa názoru vedenia štátu je štátny web slovensko.sk pred kolapsom a to viedlo kompetentných k zásadnému kroku.
Na rokovanie vlády začali postupne prichádzať ministri a spočiatku sa nezdalo, že by mal kabinet ešte pred týmto zasadaním nejaký iný program. Opak je však pravdou.
Vláda pred vlastným rokovaním totiž zvolala bezpečnostnú radu. Ide o štátny web slovensko.sk, ktorý podľa jej názoru stojí pred kolapsom. Na programe dňa je schválenie tendra za sumu 136 miliónov eur, ktoré majú v pláne naliať do novej verzie tohto webu.
Portál pri plnom zaťažení zlyhá do polroka na sto percent, varuje Migaľ
Migaľ pred rokovaním vlády vysvetlil, prečo bolo nutné pristúpiť k bezpečnostnej rade. "Je to absolútne kritický stav a podľa zistení máme na to vypracované dva znalecké posudky, ktoré nám hovoria o tom, že v prípade, že sa zapoja všetky komponenty životných situácii, financované z Plánu obnovy, tak portál slovensko.sk zlyhá na sto percent do polroka," varoval Migaľ.
Ten spadá pod rezort ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Samuela Migaľa. V súvislosti s týmto tendrom sa spomína aj Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). Tender má byť tajný, resp. v režime limitovanej informácie. Verejnosť možno nebude mať ani možnosť nahliadnuť do projektovej dokumentácie.
MIRRI má vraj v rukách posudok, podľa ktorého má byť webový portál slovensko.sk pred kolapsom, s čím však podľa denníka SME nesúhlasia niektorí odborníci, ktorým to nedáva logiku.