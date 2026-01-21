Zomrela bývalá partnerka MMA zápasníka Borárosa (†31): Zostala po nej maličká dcérka!

SLOVENSKO – Mimoriadne smutná správa zasiahla Slovensko v skorých ranných hodinách. Pri vážnej dopravnej nehode prišla o život mladá žena, ktorú verejnosť poznala ako bývalú partnerku známeho MMA zápasníka Gábora Borárosa. Jej nečakaný odchod zlomil srdcia mnohým – doma totiž nechala malú dcérku Zoru.
K tragédii došlo v stredu (21. 1.) nadránom na ceste medzi Veľkým Mederom a Dolným Štálom v okrese Dunajská Streda. Podľa informácií polície 31-ročná vodička osobného vozidla Mercedes-Benz S 580 pravdepodobne sama zišla z cesty a narazila do stromu. Napriek rýchlej pomoci záchranárov zraneniam podľahla v nemocnici krátko pred 6.00 hodinou ráno.
Podľa informácií portálu paraméter ide o Moniku Jákliovú (†31) – fitnessku, influencerku a bývalú partnerku zápasníka Gábora Borárosa. Ich vzťah bol v minulosti často sledovaný verejnosťou a médiami, spájalo ich však to najcennejšie – spoločná dcéra.
Jej smrť zasiahla aj známe tváre. „Monika, láska moja jediná, toto sa nemalo stať. Monika Jakliová, anjelik môj,“ napísala so smútkom influencerka Mikela Vlček. V šoku zostala aj Zuzana Plačková, ktorá na svoj Instagram pridala bielu holubičku a k nej krátky, no výstižný odkaz: „Čo sa toto deje, to nie je už pravda.“ Úprimnú sústrasť rodine.