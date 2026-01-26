Nespokojná so sebou, ale... Slávna herečka zahviezdila v odhaľujúcom outfite!

LOS ANGELES - Jennifer Lawrence (35) zaujala v Paríži odvážnym priesvitným outfitom, v ktorom pôsobila sebavedomo. Napriek tomu herečka v minulosti otvorene priznala, že so svojím telom nie je úplne spokojná a po narodení druhého dieťaťa zvažovala plastickú operáciu.
Jennifer Lawrence počas Parížskeho týždňa módy zaujala pri večernej vychádzke v Paríži, kde predviedla výrazný priesvitný outfit, ktorý okamžite upútal pozornosť. Herečka stavila na čierny top s priehľadnou vrstvou, pod ktorou mala jednoduchú čiernu podprsenku.
Model odhaľoval značnú časť jej tela. Outfit doplnila voľnými džínsami s opaskom a dlhým čiernym kabátom s hnedým kožušinovým golierom. Celok dotvárali lodičky s leopardím vzorom a čierna kožená kabelka. Pôsobila v ňom sebavedomo, aj keď nie je spokojná sama so sebou.
Minulý rok v októbri totiž prezradila, že sa chystá na plastiku. V rozhovore pre magazín The New Yorker otvorene povedala, že po narodení druhého dieťaťa plánuje podstúpiť augumentáciu prsníkov. Či zakrok podstúpila alebo nie, nie je známe.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%