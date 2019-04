Prvý PRIESKUM po prezidentských voľbách: Smer klesol pod 20 percent, koalícia PS a SPOLU trhá rekordy

BRATISLAVA - Prvý poprezidentský prieskum je tu. Zdá sa, že Slovensko naozaj túži po zmene. Najsilnejšia vládna strana Smer prvýkrát klesla pod 20 percent. Prekvapivý je výsledok koalície Progresívneho Slovenska a Spolu, ktorá sa umiestnila na druhom mieste so ziskom niečo vyše 14 percent. Predbehla tak opozičné stálice SaS, ktorá skončila na treťom mieste, OĽaNO i Sme rodina. Kotlebova ĽS NS skončila na štvrtom mieste. Koaličný Most-Híd by sa do parlamentu dostal len tesne.

Agentúra AKO uskutočnila prvý prieskum po prezidentských voľbách. Ide o preferencie politických strán v prípade, ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend. Smer klesol pod 20 percent a získal tak najhorší výsledok za posledné roky.

Smer dosiahol najhorší výsledok za posledné roky, koalícia PS a SPOLU prekvapila

Smer síce skončil na prvom mieste, no ide o najhorší výsledok za posledné roky. Preferencie strany klesli prvýkrát pod 20 percent. Oproti poslednému prieskumu klesli takmer o tri percentá. Naopak prekvapením je koalícia Progresívneho Slovenska a SPOLU. V prípade ich spojenia by strana zrejme skončila na druhom mieste so ziskom 14,4 percenta.

Zdroj: Agentúra AKO

Súčasná vláda koalíciu nezostaví

Na treťom mieste skončila strana Sloboda a solidarita (12,9 %), na štvrtom ĽS NS (11,5 %). Piate a šeste miesto obsadili strany Sme rodina (10,7 %) a OĽaNO (8,6 %). Do parlamentu by sa dostali aj strany SNS so ziskom 7,6 percenta, KDH (6,9 %) a tretia koaličná strana Most-Híd, ktorá získala rovných 5 percent. Je už isté, že súčasná koalícia by vládu nezostavila.

Zdroj: Topky/Maarty

Prieskum bol uskutočnený v dňoch 1. až 2. apríla pomocou telefonického dopytovania (CATI). Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov. Vzorka bola reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti, kraja. Išlo o prvý prieskum hneď po prezidentských voľbách. Otázka znela: „Ak by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend, ktorej politickej strane by ste dali Váš hlas? Prečítam vám ich v náhodnom poradí.“

Zdroj: Agentúra AKO

- 7,7 % respondentov deklarovalo, že by určite nešli voliť,

- 11,5 % nevedelo koho by teraz volili,

- 3,1 % odmietlo prezradiť koho by volili.

Rozhodnutých (teda tých, ktorí deklarovali že by išli voliť a vedia koho) je teda 77,7% respondentov.