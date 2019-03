Spochybňovanie členstva v NATO je problém, zhodujú sa Cséfalvayová a Klus

Katarína Cséfalvayová

Zdroj: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA - Je znepokojujúce, že princípy členstva v NATO, spolupráca so spojencami a hodnotové ukotvenie Slovenska na Západe sú zo strany politikov stále viac spochybňované. Pri príležitosti piatkového (29. 3.) 15. výročia vstupu Slovenska do NATO to vyhlásila predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR Katarína Cséfalvayová (Most-Híd).