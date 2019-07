Cséfalvayová nie je nadšená z vývoja vo vládnej koalícii, vyrušujú ju viaceré veci

"Prekáža mi, že sme svedkami čoraz väčšieho odklonu od programového vyhlásenia vlády a súťaže o najpopulárnejšie predvolebné opatrenie. Ide mi o spochybňovanie zahraničnopolitickej orientácie Slovenska, ale aj o ďalšie veci, naposledy najmä v oblasti verejných financií. Pretože platí, že v dobrých časoch by sme ich mali konsolidovať a vytvárať rezervy, sústrediť sa na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu a nie zaťažovať budúce generácie opatreniami ako dôchodkový strop, či poskytovať daňové úľavy nepremyslene a bez systému, často cez poslanecké návrhy zákonov," priblížila Cséfalvayová.

Ako dodala, najviac jej prekážalo, že niektorí politici vládnej koalície sa neriadia programovým vyhlásením vlády. "Nemôžeme na jednej strane hlasovať napríklad za sankcie proti Ruskej federácii, bez problémov ich opakovane podporiť a potom chodiť ako na klavír do krajín ako Rusko či Bielorusko. Nehovorím, že s týmito krajinami netreba udržiavať kontakty, rozdiel však je, či to robíme so zdravým rozumom, alebo sa tam chodíme klaňať vojskám, ktoré protiprávne okupujú časť nášho susedného štátu," vyjadrila sa poslankyňa a predsedníčka Zahraničného výboru NR SR.

Na druhej strane však Cséfalvayová oceňuje prácu súčasnej vlády v prospech národnostných menšín a regiónov, ktoré boli podľa nej dlhodobo na pokraji záujmu vlád. "Obzvlášť vítam opatrenia v oblasti životného prostredia, napríklad v boji za obmedzenie používania plastov. Zároveň v politickej realite, v ktorej žijeme, sa, žiaľ, prínosom hodným ocenenia pomaly stáva aj to, že na Slovensku nedochádza k demontáži demokratického systému alebo právneho štátu a sme stále premiantom spomedzi susedov vo V4. A to aj napriek snom niektorých členov koalície o politike po vzore Viktora Orbána či Jaroslawa Kaczynského," vyhlásila.

Spomedzi rezortov tejto vlády si pochvalu podľa nej zaslúži Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za jasné udržiavanie euroatlantického kurzu našej zahraničnej politiky, "hoci, žiaľ, nie vždy malo silu odolať takpovediac politickým tlakom zboku”. Medzi zahraničnopolitickými vyhláseniami vládnych predstaviteľov boli aj také, ktoré Cséfalvayovú vyrušovali.

"V princípe každé, ktoré hovorí o hodnotovej rovnocennosti všetkých svetových strán či hľadaní politických vzorov v Rusku, Bielorusku alebo aj Maďarsku. A potom podliehanie akýmkoľvek, aj bludným náladám verejnej mienky, namiesto toho, aby sme ľuďom aj zložité témy zodpovedne a bez prebytočných emócií vysvetľovali," uviedla.

Za úplne zbytočný, kontraproduktívny a prácu ministerstva zahraničných vecí zhadzujúci považuje poslankyňa cirkus okolo globálneho kompaktu o migrácii. "Podobne ma vyrušovalo uznesenie o Istanbulskom dohovore, alebo to, ktorým parlament vyslovil podporu Maďarsku a Poľsku v tom, čo robia, namiesto toho, aby sme ich ako priatelia a susedia upozorňovali, že spochybňovanie demokracie a právneho štátu nie je cesta, ktorou by sa mali uberať," priblížila.

Rovnako jej prekáža doposiaľ neuzavretá záležitosť, týkajúca sa dohody o spolupráci s USA a opravy našich vojenských letísk. "Zvláštne, že Ministerstvu obrany SR ruskí technici opravujúci Migy neprekážajú, ale príslušníci z radov našich spojencov z NATO áno. To nie je len v rozpore so zdravým rozumom, ale aj so základnými národnoštátnymi záujmami Slovenskej republiky," uzavrela Cséfalvayová.