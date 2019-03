Nový level krízy v koalícii: Po nezhodách prišli urážky, hrozia predčasné voľby

BRATISLAVA - Zdá sa, že téma predčasných volieb nie je ešte celkom vylúčenou možnosťou. Hovoriť by sa o tejto možnosti malo na dnešnej koaličnej rade. Tentokrát je dôvodom spor koaličných strán Smeru a SNS ohľadom zmluvy so Spojenými štátmi. Premiér Peter Pellegrini ešte v piatok vyhlásil, že silou mocou sa nebude držať vo funkcii, pretože to nie je pre Slovensko najlepšia možnosť. SNS jeho prípadný návrh predčasných volieb podporí. Zároveň Pellegriniho osobný názor je pre nich irelevantný, dôležité je, čo povie na koaličnej rade Robert Fico. Podľa Mosta-Híd je potrebná diskusia.

Témou dnešnej koaličnej rady má byť zmluva so Spojenými štátmi americkými, ale aj možnosť predčasných volieb, ktoré v piatok minulý týždeň avizoval premiér Peter Pellegrini. SNS takýto návrh podporí, no Pellegriniho osobný názor je pre nich irelevantný, dôležité je, čo povie Robert Fico. Strana Most-Híd preferuje diskusiu v rámci koalície. Súčasný prezident Andrej Kiska by si v prípade nefungovania koalície takisto vedel predstaviť predčasné voľby.

Silou-mocou si zachovať moc nie je v záujme Slovenska

Premiér Peter Pellegrini sa ešte v piatok minulý týždeň vyjadril, že vládna koalícia sa začína odkláňať od svojich priorít. Pevne verí, že jeho vláda ešte má čo ponúknuť a želal by si voľby v marci 2020. „Ale pre mňa je dôležitejšie poskytovať kvalitný a profesionálny výkon a slúžiť ľuďom. A ak sa to nebude dať, tak silou-mocou, len s cieľom zachovať si moc a funkciu, zostať až do marca 2020 vo vláde, nie je to najlepšie pre Slovensko,“ skonštatoval.

Zdroj: SITA/Viktor Zamborský

Následne sa stretol s ministrom obrany Petrom Gajdošom a ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom. Po stretnutí vyhlásil, že ak sa má rokovať s akýmkoľvek štátom, v tomto prípade so Spojenými štátmi americkými, tak len za podmienky, že bude absolútne garantovaná suverenita SR a neporušenie ústavy a zákonov SR. Predseda vlády povedal, že tento postoj je výsledkom ich debaty a dajú ho ešte v utorok odobriť Koaličnej rade.

SNS by predčasné voľby podporila

V sobotu na premiérove slová zareagovala SNS. „Pán Pellegrini zabúda, že nie je predsedom vlády len pre ministrov svojej politickej strany, ale mal by objektívne pristupovať ku všetkým rezortom. Minister Peter Gajdoš ukázal predsedovi vlády materiály, ktoré obsahujú jasné riziká pôsobení Ozbrojených síl USA na základe tejto zmluvy (zmluvy o obrannej spolupráci s USA - pozn. red). Sme sklamaní, že predseda vlády uprednostňuje predčasné voľby. Ak to považuje za jediné riešenie, jeho návrh podporíme,“ napísala SNS.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Podľa stanoviska strany Pellegrini nepochopiteľne podceňuje problematiku rokovaní o prítomnosti Ozbrojených síl USA na území Slovenska a chce v nich pokračovať. Situáciu prirovnali k sporu ohľadom Globálneho paktu. „Problémom je najmä to, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zavádza občanov a zatajuje fakty z pripravovanej zmluvy o osobitnej spolupráci s USA, pričom uráža koaličného partnera SNS a obviňuje ho z neplnenia Programového vyhlásenia vlády SR,“ napísali v stanovisku národniari.

Pellegriniho názor je irelevantný, dôležité je, čo povie Fico

V neskoršej reakcii strana jasne vyjadrila svoj postoj k predsedovi vlády. Jeho osobný názor pre nich nie je relevantný. „To, čo rozpráva Peter Pellegrini v reláciách, pre nás nie je podstatné. Stal sa predsedom vlády SR zhodou náhod. Jeho osobný názor nemá žiadnu politickú relevanciu. Dôležité je ako sa vyjadrí na koaličnej rade predseda Smeru SD Robert Fico,“ uviedla strana.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Vláda sa odkláňa od priorít

Premiérovi Petrovi Pellegrinimu sa zdá, že sa vláda začína odkláňať od priorít. Uviedol to v piatok pred novinármi s tým, že on si takto vládnutie, ktoré prestáva mať znaky vysokej profesionality a odbornosti, predstaviť nevie. „Očakávam od svojich partnerov, že budú pristupovať k práci profesionálne a nebudeme si plniť nejaké svoje osobné sny a túžby,“ vyhlásil. Podotkol, že pokiaľ vláda nebude fungovať profesionálne a odborne, tak potom sa treba zamýšľať ako ďalej.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Pellegrini má dojem, že niekto sa účelovo snaží tému o dohode o obrannej spolupráci s USA a o finančnej pomoci pre slovenské letiská vytiahnuť na diskusiu a robiť z toho veľkú politickú hádku. Uviedol to s tým, že niekto ide obhajovať krajinu pred výraznou stratou suverenity, hoci nám žiadna strata suverenity nehrozí. „Pokiaľ nie je nič dorokované, tak sa ani o ničom nedá hlasovať ani nie je s čím súhlasiť,“ uviedol. „Príde mi to ako zástupný problém a krajina má iné problémy, ako riešiť polorozjednanú zmluvu so Spojenými štátmi. Rokovanie o zmluve môže trvať ešte mesiace,“ dodal predseda vlády Pellegrini.

Smer sa musí prispôsobiť novej dobe

Premiér nechce míňať svoj čas na problémy, ktoré nie sú reálne, neexistujú a sú len vymyslené. Taktiež sa mu nepáči vzrastajúce napätie a nervozita v slovenskej spoločnosti. „Vytvárame si pseudozástupný problém. Nafúkneme ho. Zrazu o ňom budeme dva týždne rozprávať a zabudneme, že treba riešiť iné veci. To sa mi nepáči. ...Dajme si pozor, aby sme nenatiahli tetivu na luku tak, že nám nakoniec ten luk praskne,“ zdôraznil.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Pellegriniho ambíciou je dokončiť svoju vládu a podržať ju do riadneho termínu volieb v roku 2020. Potrebuje však cítiť, že je pre krajinu prínosom. V prípade, že tento vzťah nebude fungovať, vie si predstaviť v budúcnosti aj iný, ako politický život. Myslí si tiež, že na to, aby strana Smer fungovala, musí sa prispôsobiť novej dobe.

Finálny text neexistuje

Premiér vysvetlil, že ešte žiadna zmluva nie je na stole, rokuje sa len o návrhu. „Neexistuje finálny text, je to more červených, zelených a modrých pripomienok. Ak bude na stole finálny text, bude musieť ísť do Bezpečnostnej rady SR, na vládu a potom do Národnej rady,“ vysvetlil legislatívny proces návrhu zmluvy. Preto, kým nie je jasné, čo v zmluve bude, mu príde zbytočné vyhlasovať, či niekto odíde, alebo neodíde z koalície. Zdôraznil, že v utorok bude o podmienkach pokračovania rokovaní hovoriť aj Koaličná rada.

Zdroj: SITA/Viktor Zamborský

Podmienky sú, že dohoda nesmie zasiahnuť do suverenity SR, nesmie porušiť ústavu a zákony SR. Takisto nemôže dávať mandát na prítomnosť vojakov na území SR a výstavbu projektov, o ktoré nemá Slovensko záujem. Nevidí ale dôvod, prečo by americké peniaze nemohli ísť na rekonštrukciu pristávacích dráh na vojenských letiskách.

Ak by vláda nefungovala, Kiska si vie predstaviť predčasné voľby

Občania očakávajú, že parlament bude riadne fungovať celé obdobie, na aké bol zvolený. Ak by však vláda nevedela fungovať, prezident Andrej Kiska je presvedčený, že predčasné parlamentné voľby by boli prínosom. Ako dodal, to, či sa predčasné voľby budú alebo nebudú konať, je však otázka na koalíciu a poslancov, ktorí by za predčasné voľby museli 90 hlasmi zahlasovať.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar ​

„Ja očakávam, čo sa bude diať v najbližšom období. Vieme, že v utorok má zasadať Koaličná rada. Problémy boli aj v minulosti v rámci koalície, neboli malé, viedlo sa už viacero diskusií o tom, či by mali byť predčasné voľby alebo nemali,“ povedal Kiska. Debatou o predčasných voľbách eskaluje konflikt, ktorý sa týka pomoci USA pre slovenské vojenské letiská. Washington ponúka 105 miliónov amerických dolárov na rekonštrukciu letísk v Kuchyni a na Sliači, koaličná Slovenská národná strana je proti.

Nevidíme dôvod na predčasné voľby

Poslanec parlamentu Erik Tomáš verí, že otázka finančnej pomoci z USA na opravu vojenských letísk nie je témou, pre ktorú by mala vláda SR padnúť. Dôležitou bude až finálna verzia, ktorá dosiaľ neexistuje. „Ja nevidím dôvod na predčasné voľby. Krajine sa darí, čo potvrdzujú aj ekonomické parametre. Myslím si, že východiskom z tohto nedorozumenia, ktoré už načrtol pán premiér v piatok po stretnutí s ministrom obrany a ministrom zahraničných vecí, je, že môžeme pokračovať v rokovaní o návrhu zmluvy so Spojenými štátmi americkými, ale za určitých podmienok,“ povedal.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

O predčasných voľbách sa má hovoriť na Koaličnej rade

Ak si predseda vlády myslí, že riešením súčasnej situácie v koalícii sú predčasné voľby, je potrebné o nich diskutovať na Koaličnej rade. „Posledné mediálne vyhlásenia majú niekoľko rovín. Postoj strany Most-Híd k samotnému možnému pozastaveniu rokovaní o bilaterálnej dohode v oblasti obrany je známy. Iniciatívu premiéra pri tak vážnych témach, akou je bezpečnosť nášho štátu, by sme preto privítali aj skôr,“ uvádza sa v stanovisku Mosta-Híd. Strana by tiež podľa jej slov privítala skoršiu iniciatívu premiéra v oblasti Dohody o obrannej spolupráci s USA aj jeho väčšiu angažovanosť pri voľbe ústavných sudcov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Merítkom politickej zrelosti je schopnosť a záujem do konca celého volebného obdobia udržať vysokú mieru zodpovednosti a korektnosti. Korektnosť v našom ponímaní znamená najprv zvolať Koaličnú radu, a potom sa postaviť pred médiá,“ vyhlásila hovorkyňa strany Klára Debnár. Pripomenula tiež, že parlament stojí pred druhou voľbou sudcov Ústavného súdu SR bez dohody v koalícii.