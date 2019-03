Spory v koalícii sa stupňujú: Ďalšia kríza? Odborník hodnotí, toto už je prekročenie hranice!

BRATISLAVA - Zdá sa, že v koalícii sa črtá ďalší spor. Rok pred parlamentnými voľbami začala SNS na čele s Andrejom Dankom ešte viac presadzovať svoju proruskú rétoriku. Najnovším problémom je odmietnutia finančnej pomoci zo strany SNS. Oficiálne to v pondelok oznámil rezort obrany, ktorý patrí pod SNS. Danko však včera uviedol, že vlastne nikto nič neodmietol. Opozícia žiada odvolanie šéfa rezortu Petra Gajdoša, stranu Most-Híd to prekvapilo, podľa prezidenta Kisku je to absurdný postup, pre premiéra Petra Pellegriniho to stále nie je uzavretá téma. Podľa politológa by mal Pellegrini ukázať svoju silu aj napriek možnosti predčasných volieb.

Hladiny politických vôd opäť rozvíril Andrej Danko. Ten v diskusnej relácii uviedol, že jeho strana odíde z vlády, ak bude prijatá finančná pomoc zo strany USA na rekonštrukciu letísk. V pondelok to oznámil aj rezort obrany, podľa nich by to ohrozilo suverenitu Slovenska. V minulosti však s pomocou zo strany USA problém nemali. Včera na tlačovke uviedol, že nikto žiadne financie neodmietol, lebo zatiaľ ani žiadne poskytnuté neboli.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Stranu Most-Híd aj rezot zahraničných vecí pod vedením Miroslava Lajčáka toto rozhodnutie prekvapilo, keďže ho nekonzultovali. Podľa Kisku je to absurdné a pre Pellegriniho to nie je uzavretá téma. Predstavitelia strán sa však ešte musia stretnúť na koaličnej rade. O tejto téme by mali rokovať budúci týždeň.

Danko šiel za hranicu

Podľa politológa Radoslava Štefančíka si Andrej Danko uvedomuje slabé postavenie Petra Pellegriniho v súčasnej vládnej koalícii. „Ppreto prichádza s nápadmi, ktoré sú často za hranicou zdravého rozumu. A toto je jednen z nich. Pellegrini by sa však nemal správať submisívne. Mal by ukázať Dankovi, že on je ten, koho nominovala do vlády najsilnejšia strana. A to aj za cenu predčasných volieb. Dankovi by totiž v aktuálnom rozpoložení SNS predčasné voľby nevyhovovali,“ uviedol pre Topky Štefančík.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Pellegrini by mal ukázať svoju silu

Líder SNS sa netají svojimi sympatiami k Rusku, podľa jeho slov sa však rovnako stretáva aj s predstaviteľmi iných krajín. „Andrej Danko je každú chvíľu v Moskve, my sa však nedozvieme, na čom konkrétnom sa dohodne s ľuďmi z okolia Vladimíra Putina. Ostáva len dúfať, že nezapredá túto krajinu Rusom, ako svojho času Vasiľ Biľak,“ povedal politológ s tým, že na Slovensku existuje veľa ľudí, ktorí majú protiamerický postoj. „Týchto ale naháňa aj Kotleba, a rovnako aj nacionalistická úderka v rámci Smeru. Danko si je vedomý, že iných voličov nepriláka, takže to skúša touto cestou,“ myslí si politológ.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zo strany Danka to určite podľa odborníka nebol dobrý krok. „USA je v otázkach obrany náš dlhoročný strategický partner a zárukou stability na európskom kontinente. Slovensku by silnejšia prítomnosť amerických vojsk na jeho území určite len prospela,“ povedal. Pellegrini by mal podľa neho reagovať ráznejšie, no zatiaľ tak nerobí. „Po večeroch sa možno doma v kúte modlí za to, aby mu táto krehká koalícia vydržala pokope až do volieb. Mal by však ukázať rozhodné slovo, ktoré sa od neho očakáva z titulu jeho funkcie.“

Predčasné voľby by boli pre Danka hanbou

Predčasné voľby však kvôi tomuto sporu podľa Štefančíka zrejme nehrozia. „Danko momentálne určite nechce predčasné voľby, pre neho by bola hanba, ak by ho v parlamentných voľbách predbehla ĽSNS, prípadne nejaký subjekt, do ktorého pred voľbami vstúpi Štefan Harabin. Danko nechce sedieť v opozícii,“ uviedol Štefančík. Podľa neho Dankovi súčasná pozícia vyhovuje a jeho konanie a naštrbovanie dôvery v koalícii má zmysel len vtedy, pokiaľ ním niečo sleduje. „A vyzerá to tak, že Andrej Danko a SNS sa stala predĺženou rukou ruských záujmov medzi Tatrami a Dunajom.“

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Za posledné týždne sa odohralo niekoľko koaličných kríz. Štefančík uviedol, že v predchádzajúcich prípadoch aspoň Most-Híd pohrozil odchodom z vládnej koalície. „V tomto prípade ale necháva Most hrať prvé husle SNS, a to aj napriek tomu, že na ministerstve obrany má štátneho tajomníka, ktorý má na danú vec diametrálne iný názor. Z tohto konflikt mráčika búrka nebude,“ myslí si politológ. „SNS si bude môcť povedať, že vyhrala malý konflikt a my ostatní Slováci sa budeme môcť tešiť z toho, že namiesto ušetrených peňazí, ktoré mohli ísť do nemocníc, vedu či školstva, sa budeme skladať na opravu vojenských letísk. A takí Američania si budú ťukať prstom po čele, keď budú počuť slovo Slovakia,“ dodal.

Nikto nič neodmietol

Nikto neodmietol financie z USA na opravu slovenských letísk, lebo žiadne financie ponúknuté neboli. Na včerajšej tlačovke to vyhlásil Danko. Zároveň opakuje, že sa nemení zahraničnopolitická orientácia Slovenska. Uviedol, že USA vlastne Slovensku neponúkli 105 miliónov od na rekonštrukciu letísk. „K tomu je ešte ďaleká cesta,“ povedal. Najprv by sa podľa neho musela podpísať bilaterálna zmluva s USA, a ani to vraj nie je isté.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

„O žiadnej finančnej pomoci sa nerokuje. Kongres schválil len možnú pomoc vyčíslenú na každý rok. K realizácii takýchto čerpaní by však mohlo dôjsť až uzavretím osobitnej dohody, ktorá ale otvára podmienky prítomnosti cudzích vojsk aj v kontexte čerpania tých finančných prostriedkov. Sedliacky, tieto peniaze by sme nemohli chytiť do rúk a investovať do letísk, keby tu cudzie ozbrojené sily neboli,“ povedal Danko. Rešpektuje záujem Smeru a Mosta rokovať ďalej o finančnej pomoci. Danko sa nazdáva, že Pellegrini by sa mal o tejto dohode porozprávať so svojimi francúzskymi a nemeckými kolegami. Šéf parlamentu dodal, že aj keď sa nerokuje o trvalej prítomnosti cudzích ozbrojených síl, zmluva trvalú prítomnosť právne umožňuje.

Danko avizoval odchod SNS

Šéf parlamentu Andrej Danko však v nedeľu v diskusnej relácii televízie TA3 povedal, že SNS odíde z vlády, ak bude finančná ponuka USA na rekonštrukciu vojenských letísk prijatá. Avizoval, že ak budú rokovania o ponuke pokračovať, budú národniari iniciovať uznesenie parlamentu . Argumentoval tým, že Slovensko má dosť svojich peňazí a žiadne iné vojská okrem cvičení na území SR byť nemôžu.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Rezort obrany v pondelok informoval, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. „Rezort obrany považuje za ohrozenie, respektíve obmedzenie suverenity Slovenskej republiky akékoľvek vytvorenie právnych podmienok na pôsobenie cudzích ozbrojených síl na území Slovenska na neurčitý čas,“ ozrejmila hovorkyňa rezortu Danka Capáková. Rezort argumentuje aj tým, že ponuka USA nereflektovala na operačné požiadavky Ozbrojených síl SR.

Pre Pellegriniho to nie je uzavretá vec

Odmietnutie financií z USA na opravu slovenských letísk pre Pellegriniho nie je uzavreté. Zatiaľ podľa neho ide o názor ministra obrany a definitívny postoj Slovensko oznámi až po oficiálnom rokovaní. Koaličná rada sa podľa jeho slov bude téme venovať na budúci týždeň, rokovať sa má aj so šéfmi rezortov obrany a diplomacie. Pellegrini nepriamo kritizoval ministra obrany Gajdoša, že v pondelok jednostranne ohlásil ukončenie rokovaní o využití 105 miliónov dolárov od americkej vlády. „O takej zásadnej veci by mala rozhodovať celá vláda, ja som sa o nej dozvedel až z novín. Chcel by som, aby sme už prestali strašiť verejnosť.“ Upozornil, že takéto vyhlásenia vnímajú aj v zahraničí a pre Slovensko je dôležité zachovať si medzinárodný kredit. „Aj včera som deklaroval v Štrasburgu, že vláda pod mojím vedením neuhne ani o milimeter z jasného proeurópskeho a proatlantického smerovania krajiny,“ pripomenul v tejto súvislosti.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa Pellegriniho ešte nie je koniec, budúci týždeň sa chce kvôli rokovaniam s USA stretnúť s ministrom zahraničia Lajčákom aj s ministrom obrany Gajdošom. Premiér zároveň zdôraznil, že sa nerokuje o príchode cudzích vojakov. „Nie je to uzavretá vec, som presvedčený, že si dokážeme vyrokovať čo najlepšie podmienky pre Slovensko,“ dodal premiér. Vláda by nikdy neurobila kroky, ktoré by znamenali súhlas s prítomnosťou zahraničných vojsk na území Slovenska, dodal premiér. Ultimátum, že „ak sa niečo také stane, tak okamžite opustíme vládnu koalíciu“ však považuje za zbytočné.

Boli by sme viete čo, ak by sme to odmietli

„Ak to bude výhodné pre krajinu a nebude to mať žiaden vplyv na suverenitu našej krajiny a nebude to vyslovene súhlas, že si tu budú vojská cudzích krajín behať hore-dole bez kontroly, tak by sme boli viete čo, ak by sme tých 105 miliónov eur odmietli,“ vyhlásil premiér. Podľa neho je dôležité prijať rozhodnutia o zmluvách až vtedy, keď je na stole definitívny kontrakt. Apeloval tiež na triezve rozhodovanie bez zbytočných emócií.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa Žigu prekročil Gajdoš svoje kompetencie

Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu prekročil minister obrany Peter Gajdoš svoje kompetencie. Šéf rezortu hospodárstva to uviedol v stredu pred rokovaním vlády. „Predpokladám, že sa o tejto téme budeme ešte rozprávať. Na prvý pohľad to vyzerá, že prekročil svoju kompetenciu. O takýchto veciach bez ohľadu na to, ako by rozhodla vláda, by mala rozhodovať vláda,“ povedal Žiga.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Podľa neho, pokiaľ boli argumenty na to, aby sme od rokovaní odstúpili, tak to mal nechať na rozhodnutie vlády, nie na rozhodnutie ministerstva obrany. „Ministerstvo nereprezentuje záujmy celej krajiny, ale je utilitárne, to znamená, mal to nechať na rozhodnutie vlády,“ poznamenal Žiga. Ako doplnil, nevie, či sa bude touto vecou zaoberať v stredu vláda. Podľa neho to bude aj predmetom koaličnej rady.

Saková sa nevyjadruje

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná pred rokovaním vlády poznamenala, že stanovisko SNS je v tejto veci nemenné. Šéf envirorezortu László Sólymos poznamenal, že susedné krajiny sa na podmienkach dohodli. „Vôbec to nie je voči záujmom SR dotiahnuť tieto rokovania tak, aby sme peniaze mohli dostať a mohli modernizovať tieto letiská,“ povedal Sólymos.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Šéfka rezortu vnútra Denisa Saková po rokovaní vlády poznamenala, že pokiaľ nie je známy výsledok z koaličnej rady, tak sa nebude vyjadrovať. Štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner poznamenala, že sa k situácii nebude vyjadrovať, pretože sa nezúčastňuje koaličných rokovaní a stretnutí. „Myslím si, že sa minister Gajdoš k tomu vyjadrí,“ povedala s tým, že ona by takýto krok konzultovala s vládou.

Podľa Kisku je to absurdné

Odmietanie finančnej pomoci z USA na opravu vojenských letísk v situácii, keď sú na Slovensku rozbité cesty, nemocnice a školy, považuje prezident Kiska za absurdné. Uviedol to jeho hovorca Roman Krpelan v reakcii na rozhodnutie rezortu obrany. „Pre mňa je nepochopiteľné, ak náš spojenec ponúka finančnú pomoc a my ju odmietame. Samozrejme, je na vyjednávacej schopnosti ministerstva obrany, za akých podmienok a čo všetko musí zmluva obsahovať,“ konštatoval Kiska s tým, že Slovensko má dlhodobo obrovský investičný dlh z pohľadu investícií do armády, či už je to technika, budovy, alebo letiská.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kisku zároveň mrzí, že predstavitelia vlády a premiér v Európe a vo svete hovoria o dôležitosti slovenského členstva v EÚ a NATO, ale potom vyjadrujú názory, ako by členstvo v NATO obmedzovalo slovenskú suverenitu. Varoval tiež pred spochybňovaním hrozieb z nelegálneho či agresívneho konania Ruska. „Musíme si uvedomiť, že každé takéto spochybňovanie oslabuje a podkopáva bezpečnosť našich občanov. A narúša jednotu, ktorá je pre Alianciu a našu kolektívnu obranu absolútne kľúčová,“ myslí si prezident.

Lajčákov rezort rozhodnutie prekvapilo

Rezort diplomacie prekvapilo rozhodnutie ministerstva obrany. K rozhodnutiu pristúpilo bez konzultácie, či rokovaní v Bezpečnostnej rade štátu alebo na úrovni koalície, informoval rezort zahraničia. „Ide pritom o zásadné rozhodnutie, ktoré má ďalekosiahle zahraničnopolitické a bezpečnostné dôsledky. Tento krok je o to zarážajúcejší, že MZVaEZ SR bolo oslovené práve Ministerstvom obrany SR, aby viedlo rokovania o tejto dohode v mene vlády SR za účasti viacerých rezortov,“ argumentuje rezort diplomacie.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Tvrdí, že rokovania s USA neboli ukončené a finálna verzia by závisela od slovenskej strany. „Zodpovednosťou MO SR je v rámci štandardného dialógu s USA identifikovať také projekty, ktoré dokážu využiť ponúkané finančné zdroje pri plnom rešpektovaní suverenity SR,“ doplnil s tým, že ide o rámcovú dohodu. Na uskutočnenie akýchkoľvek konkrétnych aktivít v rámci jej uplatňovania by tak boli potrebné samostatné zmluvy. Rezort diplomacie ozrejmil, že cieľom rokovaní pod jeho vedením je predložiť vláde a parlamentu na schválenie návrh dohody.

Zmena postoja?

Rezort obrany zároveň tvrdí, že takéto pôsobenie cudzích vojsk by mohlo byť v zmysle terminológie NATO považované za vytvorenie základne cudzích vojsk na území Slovenska, s čím vedenie ministerstva obrany zásadne nesúhlasí. V prípade podpisu dohody o obrannej spolupráci by sa podľa rezortu vytvoril precedens, ktorý by umožňoval umiestnenie cudzích vojsk území Slovenskej republiky.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Ministerstvo zároveň nesúhlasí ani s neopodstatneným zvýhodnením príslušníkov americkej armády, civilných zložiek, ich rodinných príslušníkov a amerických kontraktorov v porovnaní s príslušníkmi ozbrojených síl členských štátov NATO. V apríli minulého roka pritom ministerstvo pomoc zo strany USA uvítala.

Most-Híd bude žiadať vysvetlenie

Strana bude žiadať vysvetlenie, prečo zlyhali rokovania o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci s USA. Uviedla to hovorkyňa strany Klára Debnár v reakcii na ukončenie rokovaní s USA z MO SR. „Rozhodnutie MO prichádza v čase, keď stojíme pred modernizáciou vojenských letísk, ktorú by sme mali zvládnuť v relatívne krátkom čase, ešte pred príchodom prvých amerických stíhačiek F-16. Strana Most-Híd preto bude žiadať vysvetlenie, prečo zlyhali rokovania, keď paralelné rokovania s Maďarskom boli úspešne ukončené, pričom vieme, že náš južný sused si rovnako chráni svoju suverenitu,“ povedala Debnár.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Strana tiež bude žiadať vysvetlenie, z čoho chce minister obrany Peter Gajdoš (SNS) financovať modernizáciu letísk na Sliači a v Kuchyni. Odôvodnenie, že 105 miliónov dolárov nereflektuje požiadavky ozbrojených síl, považuje poslanec parlamentu Martin Fedor za Most-Híd za nepochopiteľné.

SaS žiada, aby Gajdoša odvolali

Opozičná strana SaS žiada premiéra Petra Pellegriniho, aby odvolal Petra Gajdoša z postu ministra obrany. „Toto je jasný krok proti obranyschopnosti Slovenska i proti našim spojencom v Severoatlantickej aliancii,“ tvrdí poslanec Národnej rady SR Ľubomír Galko (SaS). Argumentuje tým, že minister klamal verejnosť tvrdeniami, že prijatím pomoci by došlo k ohrozeniu suverenity Slovenska. Za ohrozenie považuje to, ak je vojenská infraštruktúra a technické zázemie v nevyhovujúcom stave.

Zdroj: Topky/Maarty

Podľa liberálov je povinnosťou Pellegriniho vlády „zastaviť demontáž bezpečnostných základov Slovenskej republiky, ktorú uskutočňujú nominanti SNS na ministerstve obrany“. Zdôraznili, že nestačí kroky ministra obrany kritizovať. Rozhodnutie ministerstva označili za presadzovanie záujmov Ruskej federácie a antiamerikanizmus.