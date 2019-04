Gajdoš ukáže poslancom správy z rokovaní s USA o obrannej zmluve

"Je veľmi dôležité, aby mali poslanci možnosť nahliadnuť do toho draftu, čo Američania poslali a do toho, aký sme mali mandát my. Som presvedčený, že je to iba politická bublina. Nikto nechcel mať americké muničné sklady na Slovensku," vyhlásil po rokovaní výboru jeho predseda Ľuboš Blaha (Smer-SD), ktorý hovorí, že verí slovám predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), že pri každom rokovaní bude garantovaná suverenita Slovenska.

Európsky parlamentný výbor neschválil uznesenie, ktoré navrhol poslanec Jaroslav Paška (SNS). Ten chcel, aby poslanci oficiálne požiadali o návrh zmluvy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Podľa Blahu to už nebolo opodstatnené. "Argument MZV je diplomatický - neukazovať dohody a stanoviská iných strán, pretože potom s vami logicky nikto rokovať nebude. Ale rezort obrany nie je viazaný týmito diplomatickými vecami," myslí si Blaha.

"Ide o drafty, návrhy rôznych úradníkov, ktoré zase odmietali druhí úradníci, a tak ďalej. Ale chceme to vidieť, aby sme verejnosť vedeli ubezpečiť, že nič také sa nechystalo. Žiadne základne, žiadni vojaci, žiadni Američania," vysvetlil poslanec. Poslanci preto budúci týždeň absolvujú stretnutie s expertmi ministerstva obrany. Podobné stretnutie už mali predtým na MZVaEZ SR.

Premiér Pellegrini minulý týždeň vyhlásil, že MZVaEZ bude pokračovať v rokovaniach o obrannej spolupráci s USA na úrovni rámcovej dohody. Cieľom rokovaní má byť potvrdenie, či Slovensko vie vyjednať zmluvu, ktorá nebude narúšať suverenitu krajiny, nebude garantovať prítomnosť vojsk USA na území Slovenska a nebude ho nútiť realizovať projekty, ktoré na svojom území nechce.

Nedávne rozhodnutie rezortu obrany, že sa nebude ďalej zúčastňovať rokovaní o Dohode o obrannej spolupráci, prekvapilo rezort diplomacie. Kritizoval ho aj prezident SR Andrej Kiska a niektorí opoziční aj koaliční poslanci. Šéf parlamentu a SNS Andrej Danko následne vyhlásil, že nikto neodmietol financie z USA na opravu slovenských letísk, lebo žiadne ponúknuté neboli.

MO následne vysvetlilo, že financie z USA na modernizáciu vojenských letísk neodmietlo. Najprv je podľa neho potrebné dokončiť rokovania o predmetnej dohode. Pred týždňom sa k tejto téme stretol premiér so šéfom diplomacie a ministrom obrany. Po stretnutí vyhlásil, že ak sa má rokovať s akýmkoľvek štátom, v tomto prípade so Spojenými štátmi americkými, tak len za podmienky, že bude absolútne garantovaná suverenita SR a neporušenie ústavy a zákonov SR.