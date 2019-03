PRÁVE TERAZ Sklamanie SNS, prípadný návrh na predčasné voľby by podporili

BRATISLAVA - Slovenská národná strana je sklamaná, že premiér Peter Pellegrini uprednostňuje pri debate o Dohode o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými predčasné voľby. Strana avizovala, že ak to považuje za jediné riešenie, jeho návrh podporí.

"Predseda vlády nepochopiteľne podceňuje problematiku rokovaní o prítomnosti Ozbrojených síl USA na území Slovenska a chce v nich pokračovať... Problémom je najmä to, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zavádza občanov a zatajuje fakty z pripravovanej zmluvy o osobitnej spolupráci s USA, pričom uráža koaličného partnera SNS a obviňuje ho z neplnenia Programového vyhlásenia vlády SR," uviedla SNS v stanovisku. Poukazuje na to, že programové vyhlásenie dohodu s USA nespomína.

"Pán Pellegrini zabúda, že nie je predsedom vlády len pre ministrov svojej politickej strany, ale mal by objektívne pristupovať ku všetkým rezortom. Minister Peter Gajdoš ukázal predsedovi vlády materiály, ktoré obsahujú jasné riziká pôsobení Ozbrojených síl USA na základe tejto zmluvy. Sme sklamaní, že predseda vlády uprednostňuje predčasné voľby. Ak to považuje za jediné riešenie, jeho návrh podporíme," uvádza vo vyhlásení SNS.

Pellegrini: Koalícia sa začína odkláňať od priorít

Premiér sa uplynulý piatok vyjadril, že vládna koalícia sa začína odkláňať od svojich priorít. Pevne verí, že jeho vláda ešte má čo ponúknuť a želal by si voľby v marci 2020. "Ale pre mňa je dôležitejšie poskytovať kvalitný a profesionálny výkon a slúžiť ľuďom. A ak sa to nebude dať, tak silou-mocou, len s cieľom zachovať si moc a funkciu, zostať až do marca 2020 vo vláde nie je to najlepšie pre Slovensko," skonštatoval.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Následne sa stretol s ministrom obrany a ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom. Po stretnutí vyhlásil, že ak sa má rokovať s akýmkoľvek štátom, v tomto prípade so Spojenými štátmi americkými, tak len za podmienky, že bude absolútne garantovaná suverenita SR a neporušenie ústavy a zákonov SR. Predseda vlády povedal, že tento postoj je výsledkom ich debaty a dajú ho ešte v utorok (26. 3.) odobriť Koaličnej rade.

Prekvapivé rozhodnutie

Ministerstvo obrany SR minulý týždeň informovalo, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Rozhodnutie ministerstva obrany prekvapilo rezort diplomacie, kritizoval ho aj prezident SR Andrej Kiska a niektorí opoziční aj koaliční poslanci. Šéf parlamentu a SNS Andrej Danko následne vyhlásil, že nikto neodmietol financie z USA na opravu slovenských letísk, lebo žiadne financie ponúknuté neboli.