Pellegrini pripustil predčasné voľby: Ďalšia kríza? Aj kvôli Bugárovej podpore Čaputovej

"Koaličná zmluva nezaväzuje podporovať spoločného kandidáta, na toto má Most-Híd právo. Ale čakal by som, vzhľadom na kvalitu nami ponúknutého kandidáta, že odporučí voliť Maroša Šefčoviča a nie Zuzanu Čaputovú. Očakával som to a bol som nemilo prekvapený, ako sa zachoval. Budeme si musieť povedať, kam to speje," povedal novinárom šéf vládneho kabinetu.

Most-Híd vo štvrtok (21. 3.) oznámil, že odporúča svojim voličom a sympatizantom voliť v druhom kole prezidentských volieb Zuzanu Čaputovú. O prezidentský palác bojuje so Šefčovičom. V prvom kole presvedčila Čaputová 40,57 percenta ľudí, Šefčoviča volilo 18,66 percenta. Druhé kolo sa uskutoční v sobotu 30. marca. Nový prezident sa ujme funkcie 15. júna.

Pellegrini nevylučuje, že jeho vláda nevydrží do konca volebného obdobia

Vládna koalícia sa začína odkláňať od priorít a premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) sa to nepozdáva. Chce, aby jeho kabinet pracoval odborne a profesionálne, a pokiaľ to tak nebude, treba si podľa neho v koalícii povedať, ako ďalej. Rád by doviedol Slovensko do riadnych parlamentných volieb, ale nevylúčil, že to nemusí vyjsť.

"Pevne verím, že ešte máme čo ponúknuť a želal by som si voľby v marci 2020. Ale pre mňa je dôležitejšie poskytovať kvalitný a profesionálny výkon a slúžiť ľuďom. A ak sa to nebude dať, tak silou-mocou, len s cieľom zachovať si moc a funkciu, zostať až do marca 2020 vo vláde nie je to najlepšie pre Slovensko," povedal Pellegrini novinárom.

Po ľudskej stránke je podľa neho v koalícii všetko v poriadku, ale zdá sa mu, že sa začína odkláňať od priorít. "A ja si takto vládnutie, ktoré prestáva mať znaky vysokej profesionality a odbornosti, z dlhodobého hľadiska predstaviť neviem," uviedol.

Od koaličných partnerov očakáva, že budú k vládnutiu a Slovensku pristupovať profesionálne. "Že budú krajinu posúvať dopredu a že z nej nebudeme robiť trhací kalendár a plniť si svoje sny a túžby," poznamenal Pellegrini. Pokiaľ vláda nebude fungovať profesionálne, odborne a nebude riešiť problémy ľudí, treba sa podľa premiéra zamýšľať, ako ďalej.

Sľubuje, že ako predseda vlády urobí všetko pre to, aby "so cťou priviedol Slovensko do ďalších parlamentných volieb, aby vláda fungovala, ako má fungovať". Bude vyžadovať od ministrov, aby si plnili svoje úlohy. "Ak sa to nebude niektorému z koaličných partnerov páčiť, budeme sa baviť, ako ďalej," uzavrel.

Koalícia má na stole viacero sporných bodov, napríklad otázku daní, voľby kandidátov na ústavných sudcov, ale aj finančnej pomoci od Spojených štátov na modernizáciu vojenských letísk. Rokovať o nich má koaličná rada.