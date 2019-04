Vo Washingtone veľmi rezonuje výsledok prezidentských volieb na Slovensku, povedal Lajčák

"Musím povedať, že som sa stretol veľmi intenzívne s reakciami na slovenské prezidentské voľby. Dokonca si ťažko vybavím jedno stretnutie, kde by táto téma nezaznela. Výsledok volieb veľmi rezonuje tu vo Washingtone," uviedol Lajčák. Šéf slovenskej diplomacie absolvoval počas trojdňovej pracovnej cesty desiatky stretnutí.

"Výsledok týchto volieb je vnímaný ako mimoriadne pozitívna správa z regiónu, ktorý v ostatnom období až tak veľa dobrých správ neprodukuje. Čiže v tomto zmysle je Slovensko vnímané vo veľmi pozitívnom svetle," uviedol Lajčák. Minister sa vo Washingtone zúčastnil na viacerých podujatiach venovaných predovšetkým Severoatlantickej aliancii (NATO) a 70. výročiu jej založenia, ale aj predsedníctvu Slovenska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

Lajčák vyzdvihol dôležitosť pomoci iným krajinám

Bezpečnosť Slovenska sa nezačína na jeho hraniciach, preto je dôležité, aby pomáhalo iným krajinám zvýšiť ich bezpečnosť. Po zasadnutí ministrov zahraničných vecí NATO to vo štvrtok večer vo Washingtone povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák. Ministri rokovali o aktuálnych kľúčových bezpečnostných témach, ako sú hrozba terorizmu, situácia v Afganistane a v oblasti Čierneho mora, odzbrojovanie, transatlantické vzťahy a zdieľanie nákladov aliancie. Nevyhli sa ani téme kyberterorizmu.

"Značná pozornosť bola venovaná tomuto, pretože hovorili sme aj o tom, ako musí byť aliancia pripravená čeliť hrozbám 21. storočia a medzi ne jednoznačne patrí aj hrozba prichádzajúca z kybernetického priestoru. Aliancia sa musí adaptovať na meniace sa bezpečnostné prostredie," povedal Lajčák.

Šéfovia diplomacií hovorili aj o posilnení východného bloku NATO, ale aj o posilnení bezpečnosti nečlenských krajín. "Vychádza to z filozofie Aliancie, že naša bezpečnosť nezačína na našich hraniciach. Investícia do bezpečnosti našich partnerov znamená posilnenie ich odolnosti voči bezpečnostným hrozbám a tým pádom aj zvýšenie našej vlastnej bezpečnosti," uviedol Lajčák.

Text obrannej dohody s USA by sme mali spoznať o pár dní

V najbližších dňoch sa budeme môcť pozrieť na text obrannej dohody so Spojenými štátmi a dúfam, že sa tým skončí strašenie vymyslenými hrozbami. Vo štvrtok to na záver svojej pracovnej cesty do USA povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák. Šéf slovenskej diplomacie rokoval vo Washingtone o tejto téme s poradcom amerického prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť Johnom Boltonom a s námestníkom ministra zahraničných vecí USA Johnom Sullivanom.

"Mimochodom — práve dnes (vo štvrtok) Maďarsko podpísalo túto dohodu so Spojenými štátmi, takže predpokladám, že v najbližších dňoch sa text tejto dohody dostane aj na Slovensko a budú sa môcť naši ľudia naň pozrieť. Ja verím, že sa tým skončí to vymyslené strašenie ohrozením našej suverenity. Nemám pocit, že by Maďarsko podpisom tejto dohody prišlo dobrovoľne o svoju suverenitu, tak ako svoju suverenitu nestratila ani jedna z 18 krajín EÚ, ktoré podobné dohody so Spojenými štátmi majú. Namiesto toho, aby sme strašili nejakými imaginárnymi hrozbami, ktoré neexistujú, bude dobré sa pozrieť na tento text a uvedomiť si, že keď Maďarsko takú dohodu podpísalo, alebo ju považuje dobrú pre seba, tak asi nebude zlá pre Slovensko," povedal Lajčák.