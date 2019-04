Poslanci za Sme rodina neuspeli s návrhmi týkajúcimi sa 13. dôchodku a prídavku na dieťa

Boris Kollár

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Poslanci za hnutie Sme rodina neuspeli so svojimi návrhmi zákona o trinástom dôchodku a noviel zákonov o prídavku na dieťa a o sociálnom poistení. Národná rada SR neposunula návrhy do druhého čítania. Poslanci za Sme rodina navrhovali cez zákon o trinástom dôchodku stanoviť sumu trinástej penzie diferencovane, a to v závislosti od sumy dôchodku alebo úhrnu súm dôchodkov.