Prezident Kiska založí vlastnú stranu: Kopačky progresívcom a Spolu, pretiahne Matovičovi Remišovú?

Jednou z hlavných tém, ktorá rezonuje spoločnosťou je aj Kiskova politická budúcnosť. Minulý rok oznámil, že kandidovať na prezidenta nebude. Napriek tomu chce ostať na politickej scéne. Podrobnosti doteraz oficiálne nepotvrdil, no špekuluje sa o rôznych variantách, ako by to mohol zrealizovať. Denník SME dnes priniesol informáciu, že Kiska založí vlastnú stranu pod vlastnou značkou.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kiskov vlastný projekt

Túto informáciu potvrdil aj pre Topky ďalší zdroj. Zatiaľ však stále nie je jasné, ako bude nakoniec Kiskov projekt vyzerať. O tom, že Kiska sa určite zúčastní parlamentných volieb sme vás informovali ešte minulý rok v decembri. Je známe, že v minulosti prebiehali rokovania so stranami Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia. Rokovania sú však podľa našich informácií momentálne na bode mrazu a zatiaľ platí alternatíva, že Kiska založí stranu sám a prinesie si do nej vlastných ľudí. Z hry však možnosť takejto predvolebnej koalície ešte úplne nevypadla. Všetko však ukáže čas.

Zdroj: Jan Zemiar

Podľa denníka by mal ponuku zvažovať aj ekonóm Tomáš Meravý, ktorý dnes pôsobí v mimovládnej organizácii Globsec a v minulosti bol poradcom vtedajšieho ministra financií Ivana Mikloša. Meravý priznal stretnutia s Kiskom, no ich obsah nekomentoval. Podľa našich informácií by malo byť v hre aj meno Veroniky Remišovej z hnutia OĽaNO. Zatiaľ však žiadne stretnutia nepotvrdila. „Nie, o tejto téme som sa s pánom prezidentom nikdy nerozprávala,“ povedala pre Topky.

Oficiálne až po voľbách

Súčasný prezident by mal túto alternatívu potvrdiť po druhom kole prezidentských volieb, kedy bude jasné, kto ho v jeho funkcii nahradí. Zatiaľ teda oficiálne nič nepotvrdil. „Oznámil som, že kandidovať už nebudem, ale svoj politický zápas nepovažujem za skončený. A to stále platí. K mojim rozhodnutiam nedochádza náhle na základe jedného zlomového okamihu,“ povedal v nedávnom rozhovore Kiska. Dodal, že keď vidí, že ani nová vláda nedokáže vrátiť dôveru ľudí v štát, vyvoláva to v ňom len väčšiu chuť pustiť sa do toho, aby sa to zmenilo. Zároveň priznal stretnutia s mnohými ľuďmi, čo sa jeho nového projektu týka.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Po diskusii Denníka N sa najnovšie špekuluje aj o možnosti, že sa v jeho strane objaví aj bývalá predsedníčka vlády Iveta Radičová. Priznala totiž, že s Kiskom hovorí o politickej budúcnosti. „Hovoríme spolu, áno a výzerá to veľmi príjemne. Umenie politiky je časovanie. Keď príde správny čas, určite budete plnohodnotne informovaní,“ dodala.

Vznikne predvolebná koalícia Kiska - PS - SPOLU?

Jeho politická budúcnosť sa doteraz spájala s novo založenými stranami Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia. Síce zatiaľ prevláda možnosť, že Kiska založí vlastnú stranu, ani táto možnosť nie je vylúčaná. Všetko ukáže čas. Obe strany v minulosti potvrdili rokovania s Kiskom, no žiadne oficiálne dohody alebo rozhodnutia nikdy nepadli. V nadväznosti na tieto informácie označil líder SaS Richard Sulík Kisku za rozbíjača pravice. Rozumnejšie by vraj bolo, ak by sa spojil s niektorou z už existujúcich strán.