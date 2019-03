Kiska o svojom nástupcovi: Verím, že nový prezident bude pokračovať v boji za spravodlivé Slovensko

POPRAD – Prezident Andrej Kiska verí, že jeho nástupca bude pokračovať v boji za slušné a spravodlivé Slovensko. Povedal to po tom, čo v dopoludňajších hodinách odovzdal svoj hlas v spoločnosti manželky v rodnom Poprade.

„Takto pred piatimi rokmi som tu stál, pýtali ste sa ma, ako sa cítim, uvažovali sme, ako to dopadne. Päť rokov uplynulo a veľa vecí sa v našej krajine zmenilo. Z pohľadu posledných udalostí, ktoré sa udiali, týkajúce sa Bašternáka, zisťovania okolností vraždy novinára Jána Kuciaka, myslím si, že je nesmierne dôležité pokračovať v tomto boji. Volil som osobu, o ktorej som presvedčený, že v tomto boji bude pokračovať,“ skonštatoval Kiska.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Každý jeden hlas je veľmi dôležitý

Zároveň požiadal všetkých občanov, aby prišli voliť a nespoliehali sa na to, že ich hlasy budú potrebné až v druhom kole volieb. „Už dnes je každý jeden hlas veľmi dôležitý,“ zdôraznil prezident. Dodal, že počas volebnej noci bude sledovať prvé výsledky doma v Poprade. Verí, že voľby dopadnú pre krajinu dobre a ľudia si zvolia správneho prezidenta.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Kiska bilancuje

Kiska zároveň už tak trochu bilancoval uplynulé obdobie piatich rokov, keď zastával post hlavy štátu. Novinárom povedal, že azda za najpamätnejšie považuje stretnutie s pápežom Františkom. „Najťažšie boli, naopak, udalosti okolo vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a všetko to, čo nasledovalo po nej. To bolo obdobie veľmi smutné a náročné pre našu krajinu, ale zase tie státisíce ľudí v uliciach ukázali, aké Slovensko chcú - slušné a spravodlivé,“ zhodnotil Kiska.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Dodal, že uplynulých päť rokov to bol boj, keď otváral viacero tém týkajúcich sa školstva, zdravotníctva i rómskej problematiky. „Bolo to obdobie, keď sme potrebovali ukotviť sa z pohľadu zahraničnej politiky a hlas prezidenta v rámci jasného smerovania k Európskej únii a Severoatlantickej aliancii bol vždy veľmi silný. Určite budem vo svojom boji pokračovať a urobím všetko pre to, aby sme mali vládu zloženú z ľudí, ktorí sú schopní, ale aj slušní,“ skonštatoval Kiska, ktorému je tak trochu ľúto, že sa mu nepodarilo niektoré veci dotiahnuť až tak ďaleko, ako si želal.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

„Niektoré záležitosti ostali nedotiahnuté, a to mi je ľúto, ale verím, že tá osoba, ktorú som dnes zvolil, bude v mojej snahe pokračovať,“ dodal prezident. Nechcel polemizovať o svojej budúcnosti po tom, čo opustí kreslo hlavy štátu, naznačil však, že vie presne, čo urobí.